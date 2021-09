Crise hídrica: Bolsonaro sugere que povo tome banho frio e pare de usar elevador - Reprodução

Publicado 24/09/2021 09:17

Nesta quinta-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abordou como um dos temas de sua tradicional live a crise hídrica que assola o país. Na ocasião, ele reforçou que o país poderá 'ter problemas' caso não chova e, como solução, propôs aos brasileiros que evitassem usar elevador e optassem por tomar banho frio: 'é muito mais saudável'.

"Aqui (no Palácio da Alvorada) são três andares. Quando tem que descer, mesmo que o elevador esteja aberto na minha frente, eu desço pela escada. Se puder fazer a mesma coisa no seu prédio... Ajude a gente. Quanto menos mexer no elevador, mais economia de energia nós temos", pediu o presidente.

Durante a transmissão, Bolsonaro sugeriu, ainda, que a população tome banho frio, também como forma de economizar energia.

"Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. Até faço um pedido para você agora: tem uma luz acesa a mais na sua casa? Por favor, apague. Nós estamos vivendo a maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Se você puder apagar uma luz na sua casa, apague. Se puder desligar seu ar-condicionado, se não puder...Está com 20ºC, passa para 24ºC, gasta menos energia", acrescentou.

Essa não é a primeira vez que o mandatário usa sua live para fazer recomendações deste tipo. Em agosto, Bolsonaro já tinha pedido a população que 'apagasse um ponto de luz': "Em que pese estarmos vivendo a maior crise hidrológica da história, 91 anos que não tínhamos uma crise como essa... Vou até fazer um apelo a você que está em casa agora: tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Peço esse favor para você, apague um ponto de luz agora".

Medidas de economia

O governo publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, as duas resoluções de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética que foram anunciadas no dia 31 de agosto pelo Ministério de Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



A primeira delas é a Resolução que institui o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Sistema Interligado Nacional. Conforme o anunciado, o programa concederá um bônus na fatura da conta de energia elétrica de R$ 50,00 para cada 100 kWh economizado.



O bônus será dado quando da redução média do consumo de energia elétrica foi igual ou superior a 10% por unidade consumidora e limitado a 20%, apurada de forma cumulativa nas faturas referentes às competências de setembro a dezembro de 2021.



A outra Resolução, também já anunciada na coletiva de imprensa, determina à Aneel que implemente um patamar específico das bandeiras tarifárias, denominada Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 para cada 100 KWh. A nova bandeira irá vigorar de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022.





*Com Estadão Conteúdo