Rede Extra Hiper passou a oferecer, por meio do aplicativo Clube Extra, preço de atacado na compra de apenas uma unidade de itens essenciais - Divulgação

Publicado 24/09/2021 12:18

Rio - A rede Extra Hiper passou a oferecer, por meio do aplicativo Clube Extra, preço de atacado na compra de apenas uma unidade de itens essenciais de mercearia básica, complementar, limpeza e cuidados pessoais. Entre os produtos que fazem parte dessa nova dinâmica estão arroz, feijão, café, óleo de soja, leite e macarrão, por exemplo.

Pesquisas internas realizadas com os clientes da rede no mês de agosto de 2021 apontam que 7 em cada 10 pessoas iriam mais às lojas Extra Hiper caso o preço de atacado fosse válido para o primeiro produto. "Por este motivo, o Extra evoluiu seu posicionamento para possibilitar a eles a compra de toda a lista de itens com ainda mais economia, sem a necessidade de levar várias unidades de um mesmo produto", informou a rede em nota.

"O Extra é uma marca democrática que está sempre ao lado das famílias brasileiras que sabe que muitos clientes não conseguem ou não precisam comprar em grande quantidade e, por isso, se reinventa a cada dia. Com o preço de atacado agora desde a primeira unidade, damos mais um passo no aprimoramento do nosso modelo comercial que busca, além de garantir o poder de compra dos clientes, entregar também variedade, qualidade e bom atendimento, sempre com as melhores condições de pagamento e soluções de consumo para que o cliente resolva tudo em um único lugar", explica Lucas Zanon, Diretor de Operações do Extra Hiper.

Como obter preço de atacado?

O cliente precisa fazer parte do programa de fidelidade Clube Extra e ter o aplicativo instalado em seu smartphone. Depois disso, é só acessar a seção "Meus Desconto" e ativar os cards de desconto que fazem parte da nova dinâmica. A partir daí, o consumidor escolhe se quer comprar pelo aplicativo, pelo site ClubeExtra.com.br ou nas lojas Extra Hiper. A aplicação dos preços de atacado a partir da primeira unidade é feita diretamente nos caixas quando o cliente digita seu CPF para se identificar.

Confira a lista de itens que com preço de atacado na 1ª unidade

- Água sanitária;

- Amaciante;

- Desinfetante;

- Detergente em pó;

- Lava louças líquido;

- Limpador multiuso;

- Papel higiênico folha simples;

- Creme dental;

- Sabonete;

- Biscoito agua e sal;

- Biscoito maisena;

- Ervilha em lata;

- Maionese;

- Milho verde lata;

- Molho de tomate;

- Sal refinado;

- Sardinha enlatada;

- Achocolatado;

- Açúcar refinado;

- Arroz 5kg;

- Café torrado e moído;

- Farinha de trigo;

- Feijão carioca;

- Leite em pó;

- Leite longa vida;

- Macarrão com ovos;

- Macarrão instantâneo;

- Óleo de soja.