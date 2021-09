Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 27/09/2021 13:34

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre os problemas econômicos enfrentados na sua gestão, sobretudo a inflação no preço dos combustíveis. Segundo o chefe do Executivo, tais fatos são uma realidade mundial e não acontece por "maldade", mas frisou que "nada está tão ruim que não possa piorar". A fala foi dita durante solenidade, realizada nesta segunda-feira (27), alusiva aos mil dias do seu governo.

"Mas nós temos o percurso, temos muitos obstáculos. São intransponíveis? Não, mas depende do entendimento de cada um. Alguém acha que eu não queria a gasolina a R$ 4 ou menos? O dólar a R$ 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: "Nada está tão ruim que não possa piorar". Não queremos isso porque temos o coração aberto, e tem uma passagem bíblica que diz: "Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna", disse.

Ainda de acordo com Bolsonaro, os problemas econômicos são causados em decorrência da pandemia e que muitos países do mundo estão enfrentando problemas parecidos. "Mil dias de governo, com uma pandemia que muitos acham que o que acontece hoje em relação à economia, preço de combustíveis, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou o presidente e não pelo que passamos, estamos passando", continuou.