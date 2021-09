Ministro da Economia, Paulo Guedes - Divulgação

Publicado 27/09/2021 14:47 | Atualizado 27/09/2021 14:49

O ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou nesta segunda-feira, 27, um recado direto para a Argentina, país-membro fundador do Mercosul, que, segundo ele, tem impedido o bloco comercial de avançar. Guedes voltou a insistir em que o Brasil vai permanecer firme na sua posição de avançar com a modernização do Mercosul enquanto estiver na presidência provisória do bloco.

"O Mercosul vai se modernizar e quem estiver incomodado que se retire. Vamos ficar firmes em posição de avançar durante presidência brasileira do Mercosul", disse durante participação no 4º Encontro "O Brasil Quer Mais", promovido pela International Chamber of Commerce (ICC), no painel "Por que ainda não abrimos?".

Segundo o ministro, já houve avanço suficiente para baixar 10% da TEC este ano.

Ele fez a afirmação após repetir reiteradamente que continua com o propósito de reduzir a alíquota do Imposto de Importação (II) dentro do Mercosul em 10% este ano e mais 10% no ano que vem. "Paraguai, Uruguai e Brasil querem modernizar o Mercosul, Argentina não concorda. Não vamos sair do Mercosul, mas não aceitaremos um bloco como instrumento ideológico", disse.