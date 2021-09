Convênio "Cooperar para Transformar" foi assinado na última segunda-feira entre a companhia e prefeitura de Quissamã (RJ). - Foto:André Motta de Souza/Agência Petrobras.

Convênio "Cooperar para Transformar" foi assinado na última segunda-feira entre a companhia e prefeitura de Quissamã (RJ). Foto:André Motta de Souza/Agência Petrobras.

Publicado 28/09/2021 13:44

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 28, que vai aumentar o preço do diesel vendido nas distribuidoras. O preço médio de venda do diesel A passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, com alta de R$ 0,25 por litro. O reajuste entra em vigor a partir desta quarta-feira, 29.

De acordo com a estatal, a alta de 8,89% ocorre após 85 dias de preços estáveis. Não foi informado reajuste nos preços dos demais combustíveis.

"Durante esse período, a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do diesel A para as distribuidoras", informou, em nota.

Segundo a companhia, esse ajuste é importante para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras. "Reflete parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio", afirmou.

A estatal também informa que, considerando a mistura obrigatória de 12% de biodiesel e 88% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço do diesel na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma variação de R$ 0,22.

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. Para mais informações, acesse: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/