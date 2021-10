INSS estabelece novas orientações para remarcação de perícias - Reprodução/ Internet

Publicado 30/09/2021 16:31 | Atualizado 30/09/2021 17:15

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou pela segunda vez o projeto-piloto do Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP). O programa visa gerar pontos aos servidores que baterem metas. Com isso, o objetivo é diminuir a longa fila de espera de pedidos e ainda melhorar o atendimento do instituto. A portaria foi publicada nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União, e agora o projeto vai até o dia 31 de outubro.

Com o objetivo de reduzir a fila de pedidos, o órgão quer diminuir a demanda pela concessão ou pela revisão de benefícios. Em julho, segundo o INSS, a fila de pedidos era de 1.823.972 e, por mês, cerca de 800 mil novos pedidos chegam as nossas centrais de análise.

por mês, há a entrada de mais de 500 mil requerimentos para abranger benefícios, por exemplo, pensão por morte, aposentadoria e incapacidade temporária.

Em nota, o INSS afirmou que o projeto foi prorrogado visando melhor acompanhamento e avaliação das diretrizes traçadas. "O programa trouxe melhoria no atendimento ao segurado devido a melhor gestão da agenda e assim um maior número de atendimentos", afirmou, em nota.

O projeto começou em julho e tinha duração de 60 dias, mas foi prorrogado em agosto e acabaria nesta quinta-feira. O órgão há havia informado que, ao final do programa, um cômite gestor fará a avaliação para definir sobre a ampliação em nível nacional.

De acordo com o programa, os servidores que trabalham no atendimento presencial devem acumular metas diárias ou também com a complementação de tarefas analisadas na parte administrativa das agências da Previdência Social.

A portaria estabelece também que os servidores participantes, que atendem diretamente e indiretamente ao público, devem cumprir as seguintes metas diárias: de 4,27 pontos, quando possuírem jornada de 40 horas semanais e de 3,20 pontos, quando possuírem jornada de 30 horas semanais.

Os servidores têm a opção de escolher como preferem atuar para recolherem as metas. Os que não quiserem trabalhar com o esquema de oito horas diárias podem trocar a jornada por produtividade, com metas de atendimento, pontuação e tarefas, e, assim, ficam dispensados do controle de frequência.

Entretanto, segundo o projeto-piloto, os servidores não podem se ausentar do atendimento, mesmo atingindo a meta, enquanto existir segurado para atender e não houver quantitativo de servidores suficiente para garantir o cumprimento do atendimento ao público nos postos do INSS. Só poderão ser substituídos no caso de não comparecimento do segurado ou não preenchimento da agenda.

"O usuário que tiver atendimento agendado terá tolerância de atraso de até 10 minutos após o horário estimado para o atendimento, observado que, após esse prazo de tolerância o agendamento será cancelado e não poderá ser entregue a senha para atendimento", acrescentou a portaria.