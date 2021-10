Bolsonaro volta a sugerir venda direta da distribuidora ao consumidor como solução para diminuir o preço do gás de cozinha - Reprodução

Bolsonaro volta a sugerir venda direta da distribuidora ao consumidor como solução para diminuir o preço do gás de cozinhaReprodução

Publicado 30/09/2021 20:52

Rio - O presidente Jair Bolsonaro voltou a sugerir, durante live, realizada na noite desta quinta-feira (30), a venda direta da distribuidora ao consumidor como solução para diminuir o preço do gás de cozinha. De acordo com o chefe do Executivo, moradores de condomínios devem se reunir, alugar um caminhão e comprar o insumo diretamente da Petrobras.



“Vai custar, em média, R$ 50. Você, no seu condomínio, pode lá juntar teu condomínio, 50, 100, 150 pessoas e todo mês alugarem um caminhão e ir buscar lá na Petrobras, no local que a Petrobras entrega o botijão de gás, vai pagar R$ 50 o botijão e vai levar para o condomínio. Vai custar, em média, no máximo, R$ 60. Ou seja, tem como diminuir pela metade o preço do gás de cozinha”, declarou.

Ainda segundo Bolsonaro, ele se reuniu com dois governadores de estados da região Norte que estudam zerar o imposto estadual, a exemplo do que foi feito pelo governo federal.

“Tive esta semana com o governador de Roraima e também contato com o governador de Rondônia. Ambos estão providenciando maneirar de zerar o imposto estadual do gás de cozinha. Se isso vier a acontecer, nós vamos ver o que nós podemos fazer, de modo que se permita a venda direta do botijão de gás nesses estados”, afirmou.

Assista: