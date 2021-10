Governo do Estado do Rio vai antecipar, na próxima sexta-feira, o pagamento dos salários de setembro para 462.833 servidores ativos, inativos e pensionistas - Agência O DIA

Publicado 01/10/2021 16:59 | Atualizado 01/10/2021 17:10

Rio - O Governo do Estado do Rio vai antecipar, na próxima sexta-feira, 8, o pagamento dos salários de setembro para 462.833 servidores ativos, inativos e pensionistas. Segundo o Executivo estadual, esta é a 11ª vez desde que o governador Cláudio Castro assumiu o comando do estado que o pagamento é feito antes do décimo dia útil, conforme prevê o calendário oficial.

O valor líquido da folha de setembro é de R$ 1,9 bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

"Esse é o resultado do nosso trabalho de gestão responsável das contas públicas. O servidor é parte fundamental e merece ser sempre valorizado", destaca o governador Cláudio Castro.

Para o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, essa antecipação reforça o atual momento financeiro do estado.

"O pagamento dos salários no quinto dia útil e às vésperas do feriado de 12 de outubro vai ajudar a movimentar a economia do estado, além de ser um reconhecimento ao trabalho dos servidores", diz Nelson Rocha.