Veja como evitar cair em golpes onlineMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/10/2021 17:01

O Banco Central (BC) confirmou na última quinta-feira, 30, o do primeiro vazamento de dados em massa de chaves pix. A exposição comprometeu aproximadamente 400 mil chaves que foram acessadas de forma indevida, gerando questionamento sobre quais as possíveis consequências disso para as pessoas.

Mesmo que dados sensíveis, tais como senhas bancárias, detalhes sobre movimentações ou saldos bancários, não tenham sido divulgados, é possível que cibercriminosos usem as informações vazadas para aplicar outros golpes, alerta a Kaspersky.



Segundo Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky, quando acontecem vazamentos em larga escala, os fraudadores usam as informações para criar histórias mais convincentes para as vítimas.

"Acredito que o maior risco agora são os golpes de phishing direcionados, além de ataques de SIM swap. Os criminosos têm acesso agora às informações sobre onde essas chaves PIX estão cadastradas, ou seja, conhecem a instituição bancária em que as pessoas possuem conta bancária. Em vez de fazer golpes genéricos, é possível criar um golpe mais convincente. É muito importante que estas pessoas fiquem alertas e desconfiem de mensagens recebidas por e-mail, SMS ou redes sociais. Vale lembrar que o Banco Central informou que os correntistas afetados serão informados por meio de mensagens no app do banco", destaca o especialista.



Vale destacar que há número de celulares entre as informações vazadas. Esta combinação — celular + dados bancários — pode trazer prejuízos grandes em forma de um golpe muito popular: o roubo do WhatsApp.

" É sabido que o esquema de account takeover é sustentado pelos vazamentos de dados, não há novidade aqui. Porém, os criminosos sabem agora qual o tipo da conta que a pessoa tem e pode pedir uma quantia maior no "empréstimo" para os amigos e familiares de serviços premium. Como sempre há uma taxa de sucesso, a perda financeira será maior nestes casos", alerta Assolini.



Dicas para evitar golpes online



— Desconfie de qualquer aviso recebido por e-mail, SMS ou redes sociais. Para checar a informação, entre em contato com seu gerente ou instituição financeira pelos canais tradicionais.



— Caso um familiar ou conhecido peça dinheiro para você, cheque a solicitação ligando para a pessoa antes de fazer a transferência. Infelizmente o roubo do WhatsApp é muito comum.



— Para se proteger de golpes online, tenha uma solução de segurança instalada em seus dispositivos, como o Kaspersky Security Cloud.