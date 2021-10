Jair Bolsonaro (sem partido) - Alan Santos

Jair Bolsonaro (sem partido)Alan Santos

Publicado 02/10/2021 21:29 | Atualizado 02/10/2021 21:31

Brasília - A fim de ampliar programas assistenciais com foco na região Nordeste do país, o governo Jair Bolsonaro planeja destinar recursos do Bolsa Família para ações como a compra de alimentos, construção de cisternas e pagamentos de até R$ 3 mil a produtores rurais.



Tudo isso às vésperas do calendário eleitoral de 2022, como forma de atender aos pleitos da ala política do governo. Segundo a Folha de S. Paulo, quase R$ 3 bilhões devem ser redirecionados com esse intuito.

A escolha pelo Nordeste se deve ao fato de que a região reúne 68% das famílias com dificuldade de acesso à água e também 43% dos municípios que demandam mais recursos para a compra de alimentos. Ambos os programas são executados pelo ministro da Cidadania, João Roma, cotado para representar Bolsonaro na disputa pelo governo da Bahia na próxima eleição.

A mesma análise feita pelo governo federal, que indicou o maior déficit no Nordeste, indica também que é a Bahia o estado com maior demanda pelos recursos.

Diante disso, a publicação contextualiza que esse redirecionamento de verba é pensado em meio à queda de popularidade do presidente, mais rejeitado justamente nesta região. Diversas pesquisas divulgadas nos últimos dias indicam que Bolsonaro perderia a eleição para candidatos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) e os governadores tucanos João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS).