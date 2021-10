Fachada da loja Ri Happy no TopShopping Nova Iguaçu - Divulgação

Fachada da loja Ri Happy no TopShopping Nova Iguaçu

Publicado 02/10/2021 08:00

Rio - O Dia das Crianças, uma das épocas mais esperadas pelos mais novos, já se aproxima em meio a um contexto econômico conturbado. A data, que pode gerar um impacto no gasto familiar, deve movimentar R$ 1,7 bilhão na economia fluminense, segundo um novo levantamento feito pelo IFec RJ. Para ajudar na escolha dos presentes, O DIA selecionou produtos que custam até R$ 150. Além disso, especialistas deram orientações para economizar ao comprar os mimos para a criançada.

Especialista em finanças e educador financeiro, Marlon Glaciano aponta que a dica mais importante para reduzir os gastos é definir um valor para comprar o presente. "Defina o valor baseado na sua capacidade financeira, o ideal é que você não gere uma dívida que impacte o seu planejamento financeiro. Lembre que dar um presente não é sinônimo de ganhar um problema financeiro", alerta.

Os consumidores que buscam opções mais baratas podem optar por realizar as compras em feiras populares, lojas de ruas e lojas em promoção, conforme recomendou o especialista. "Outra dica valiosa é comprar pela internet, pois normalmente os preços são mais baratos e você terá a opção da desistência e devolução da compra em até sete dias, de acordo com a lei do consumidor".

Segundo o especialista em finanças da Impacto Consultoria Financeira, Felipe Nogueira, pesquisas apontam que o consumo aumenta quando a criança vai com o pai realizar a escolha do presente. Então, segundo ele, a melhor maneira é realizar a compra sozinho. Ele comenta, ainda, sobre a importância de consultar os preços do produto em mais de duas lojas, além de realizar pesquisas on-line.

"A internet sem dúvida te possibilita encontrar o mesmo produto com preço e condições diferenciadas. É necessário também procurar sites de confiança e de boas recomendações. Desconfie se o preço estiver atípico com a realidade encontrada em diversos sites. E quanto mais próximo à data, maior é o valor do produto, antecipe as compras", acrescenta Nogueira.

O empresário Roberto Duarte Albuquerque, de 30 anos, pai da Giovanna Albuquerque, de 5, e da Liz Albuquerque, de 1 ano, conta que adotou como aliada a pesquisa de preços em sites e aplicativos para tentar driblar a alta dos valores dos produtos. "É preciso pesquisar com antecedência e bem. Caso não encontre o que desejo, verei nas lojas físicas", afirma.

"Geralmente, costumo comprar antes e me organizo justamente para fugir dos preços altos. Dessa vez, já comprei o do sobrinho, de 3 anos, e da minha filha mais nova, que estão bem mais caros que nos outros anos. Os brinquedos da faixa etária de 0 a 3 anos estão absurdamente mais caros. Agora, estou na pesquisa do presente da minha mais velha. Sempre gosto de comprar brinquedos interativos e diferentes e esses costumam estar bem caros nesta época", relata Albuquerque.

Diálogo com as crianças

Se o orçamento está mais apertado, uma opção pode ser conversar com as crianças sobre a realidade das finanças da família. A professora Karla Almeida considera necessário envolver os filhos no planejamento familiar, explicando a importância de não gastar além do estipulado pelos responsáveis.

"Assim, elas aprendem a dar importância não só ao valor do presente, mas também ao presente em si. Acredito que educar sobre o consumo consciente é de extrema importância, sobretudo pelo fato de estarmos em tempos de crise. Logo, diante de algumas insistências, os pais devem se posicionar e saber dizer 'não', caso o presente ou passeio fuja do orçamento familiar", opina Almeida.

Criatividade para economizar

Para o professor de economia Lauro Barillari, buscar alternativas fora de shoppings é a primeira dica para economizar. Na avaliação dele, o pulo do gato está na ideia de incentivar a troca do material por novos valores. "Passeios ao ar livre, jogos colaborativos convidando os amiguinhos e aquele piquenique do fim de tarde no parque ou em contato com a natureza podem agradar muito os pequenos", sugere.



Barillari comenta também que os pais podem preparar brindes artesanais, com baixo custo, para distribuir ao longo do dia, inclusive contando com a ajuda das crianças que vão se sentir corresponsáveis pelo evento. "A ideia é que tudo vire uma grande diversão em família, resgatando valores importantes como solidariedade, união e engajando a garotada na proposta da sustentabilidade ambiental e financeira".

Outra sugestão do professor é pesquisar ideias criativas pela internet. "O movimento maker - faça você mesmo -, por exemplo, é uma ótima opção, onde os responsáveis junto com as crianças podem criar seus próprios presentes com materiais reciclados e reaproveitados, tais como suportes de mesa para celulares, caixinhas de bijuterias e uma série de artigos que possam entreter tanto as crianças quanto os pais, sem sair de casa, e que, certamente, ficarão na lembrança de um dia feliz e criativo em família", destaca Barillari.



A professora Karla Almeida avalia que a data é uma ótima oportunidade para reunir a família e criar atividades diferentes. Ela dá exemplos: "Existem inúmeras opções que podem ser realizadas a fim de marcar a data na cabecinha dos pequenos, como atividades manuais – criar o próprio quebra-cabeça, realizar pinturas e montar algum brinquedo".

Opções de presentes

- Ri Happy

Boneco Luccas Neto – Aventureiro – Super Foca (Navabrink): R$ 149,99

Jogo Uno Clássico edição 50 anos (Mattel): R$ 34,99

- Americanas



Skate Brink+ Estampado: R$ 139,00

Pelúcia Brink+ com Humor Reversível Polvo Rosa: R$ 29,99

Livro - Amoras: R$ 20,92

Baby Alive Doce Bailarina Negra Rs F1275: R$ 79,99



- Submarino



Conjunto Moletom Blusa e Calça Free Fire Angelical Jogo Mestre: R$ 139,90

Jogo De Tabuleiro Monopoly Disney Star Wars The Child Baby Yoda F2013 – Hasbro: R$ 149,99

Tablet Infantil Bilíngue Dia das Crianças: R$ 119,00



- Shoptime



Tamagotchi Egg Ovo Bichinho Virtual - Vermelho: R$ 79,99

Quebra-cabeça 1000 peças Cores da Ásia: R$ 69,99

Jogo de basquete de mesa duplo NBA Arcade Basketball: R$ 129,90

- Casa & Video

Bonecas e carrinhos a partir de R$ 14,99

Bonecas Baby Alive a partir de R$ 99,99

Skates a partir de R$ 79,99

- Mini Melissa + Fábula

Mini Melissa Pingpong + Fábula BB: R$ 149,90

Mini Melissa Cloud Slide + Fábula Inf R$ 149,90

Mini Melissa Cloud Sandal + Fábula BB: R$ 129,90

Mini Melissa Possession + Fábula BB: R$ 119,90

- C&A

Vestido infantil sereia com tule e cauda lilás: R$ 89,99

Vestido juvenil Now United com tule branco: R$ 89,99

Conjunto infantil de blusa de praia com proteção UV50+ verde: R$ 89,99

- Shopping Madureira



Loja: Americanas

Boneca Baby Alive Festa R$ 129,99



Loja: Ri Happy

Lol montando meu look: R$ 89,99

Walkie-talkie Hot Wheels: R$ 99,90

- Nova América

Loja: Universo kids

Sandália Grendene Space Jam com pop it: R$ 49,99

Loja: Ri Happy

Barbie Color Reveal: R$ 139,90

- Ilha Plaza



Loja: Piticas

Pelúcia Olaf: R$ 119,90

Quebra-cabeça Star Wars The Mandalorian 500 Peças: R$ 49,90



Loja: Água de Cheiro

Kit Delikad Ursinho Boa Sorte - 200ml: R$ 79,90



Loja: Puket

Camisola Teen Eco Cisne Rosa: R$ 79,90

Lancheira sem gel Jacaré: R$ 109,90

Tapa olhos diferenciado Unicórnio: R$ 29,90

Short Doll Teen Mc Kids ½ Malha Dino Elite: R$ 59,90

Estojo Médio Ice Cream Summer: R$ 99,90

- TopShopping Nova Iguaçu

Loja: O Amigão

Estrelinha musical: R$ 19,99

Boneco Guerreiro Dourado: R$ 24,99

Polvo de pelúcia: R$ 29,99

Boneca Princesa: R$ 39,99

Kit policial: R$ 39,99

Loja: Pernambucanas

Promoção leve 4 e pague 3:

Camisetas: R$ 15,99

Bermuda: R$ 39,99

Vestido tie dye: R$ 29,99

Maiô: R$ 49,99

Loja: Lazarus

Mangá: R$ 19,90

Miniatura personagens Mangá: R$ 20,00

História em quadrinhos super-heróis: R$ 15,00

- Shopping Grande Rio



Loja: Mapa da Mina

Pulseira: R$ 29,90



Loja: World Free

Perfume infantil Angel Cat Sugar Cookie: R$ 29,90

- Passeio Shopping



Loja: Alphabeto

Bata infantil feminina: R$ 69,95

- Via Parque Shopping



Loja: Ri Happy

Barbie BB banho de cachorrinho: de R$ 179,99 por R$ 129,99

- Caxias Shopping



Loja: Havaianas

Chinelo Star Wars: R$ 39,99



- Bangu Shopping



Loja: Ri Happy

Pelúcia Marshall Patrulha Canina: R$ 129,99



Loja: Universo Kids

Maleta Capitão América: R$ 99,99

- Carioca Shopping



Loja: Star Brink

Baby Shark: R$ 69,95



Loja: Feliz Idade

Vestido Floral: R$ 59,90

Ofertas especiais

Entre os dias 4 a 17 deste mês, a editora Colli Books lançará uma campanha com descontos de 40% em todo seu acervo literário, para incentivar a leitura infantojuvenil. Esse pode ser um estímulo para presentear os pequenos com livros paradidáticos. Há também opções para agradar aos professores, que têm sua data comemorada no dia 15 de outubro. Os interessados podem acessar o site da editora Colli Books (https://www.collibooks.com/) durante o período da ação.



Nas mais de 1,7 mil lojas físicas da Americanas pelo país, todas as compras de brinquedos a partir de R$ 79,99 garantem um brinde exclusivo dos personagens mais queridos da Disney. Os clientes podem ganhar, entre seis personagens surpresas diferentes, uma Disney Princesa com pulseira ou um Super-Herói Marvel com lançador.

A comemoração também se estende para o aplicativo e site da Americanas: as compras de brinquedos acima de R$ 49,99 têm frete grátis e entrega rápida, com a possibilidade de chegada dos produtos na casa do cliente em até três horas. Além disso, a marca oferece até 40% de desconto em brinquedos selecionados. As ofertas de brindes e condições especiais do Dia das Crianças Americanas duram até o dia 12 de outubro (promoção das lojas físicas é válida enquanto durarem os estoques dos brindes).

Para celebrar o Dia das Crianças, Mini Melissa e Fábula lançaram uma coleção inspirada no paraíso imaginário das crianças. Seguindo o mote principal da Fábula de que "Brincar é urgente", a parceria traz itens coloridos, misturando estampas e personagens do verão 22 da marca carioca nos calçados da Melissa, de maneira lúdica e divertida, conforme informaram as empresas.

Para o lançamento da coleção, até o dia 12 de outubro, nas compras a partir de R$ 129,90 em Clubes Melissa selecionados, Galeria Melissa SP e loja online, por mais R$ 19,90 será disponibilizado um porta treco divertido na temática da collab como brinde, cujo valor único é R$ 79,90.

A Casa & Video preparou ofertas especiais de até 30% de desconto para que o dia 12 de outubro seja especial para toda a família. "Temos diversos produtos para todas as idades, gostos e bolsos. Desde games até itens mais lúdicos para estimular a criançada no desenvolvimento", conta Afonso Mendes, diretor de Marketing e Planejamento Comercial da companhia.

Já o West Shopping, em Campo Grande, lançará uma campanha promocional, no formato compre e ganhe, que presenteará os pequenos com o brinquedo do momento - o pop it. A ação acontece entre os dias 8 e 12 de outubro. Para participar, basta juntar R$ 250 em compras nas lojas participantes do empreendimento. Feito isso, trocar pelo brinquedo na Central de Trocas (2º piso) e presentear aquela criança que você ama. Será válido um brinquedo por CPF e os clientes poderão escolher entre dois modelos: Dinossauro ou Unicórnio.



Para celebrar o Dia das Crianças, o Shopping Grande Rio vai presentear os clientes com um "pop it". A promoção compre e ganhe acontecerá entre os dias 1º e 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Para participar, basta juntar R$ 250 em notas fiscais das lojas participantes e a central de trocas ficará próxima ao Kinoplex.

O Bangu Shopping, o Caxias Shopping e o Carioca Shopping lançaram a campanha "Promoção Dia das Crianças + Divertido". Até o dia 12, os empreendimentos administrados pelo grupo darão um brinde especial aos clientes que gastarem a partir de R$ 250: o pop It, que virou moda entre a criançada. O brinquedo, que lembra o plástico bolha, viralizou nas redes como Tik Tok e Youtube.

Os três shoppings preparam uma vitrine virtual com diversas opções de presentes para a criançada, dos mais variados tipos e valores. A ferramenta pode ser acessada por meio dos sites de cada shopping e a ideia é facilitar a comunicação entre clientes e lojistas de forma totalmente online em um ambiente rápido e intuitivo. "Os shoppings da rede também seguem preparados para receber os consumidores seguindo os protocolos de segurança", informou a administração em nota.



Na data comemorativa, a C&A realiza uma promoção exclusiva. Durante o período de 2 a 12 de outubro, na compra de três produtos infantis da categoria vestuário, o quarto sairá gratuito. A dinâmica é válida para produtos selecionados e sinalizados nas lojas físicas, no site e no aplicativo da marca.