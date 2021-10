CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 04/10/2021 11:40 | Atualizado 04/10/2021 11:41

Não está fácil manter as contas em dia nessa pandemia. Muita conta e correria para fechar tudo pelo menos no zero a zero no fim do mês, não é verdade? Pegar dinheiro emprestado poderia até ajudar, mas um empréstimo sem garantia esbarra em juros altos e um empréstimo com garantia pede bens que você não tem, uma sinuca de bico. E se te dissesse que agora você tem uma saída?

A SuperSim, é a fintech de crédito que vai te ajudar nessa hora e te salvar de ter que pedir dinheiro para familiares ou amigos! :D

Além de nosso empréstimo sem garantia, com a melhor taxa de aprovação do mercado, temos um empréstimo com garantia em que você pode dar apenas seu celular como lastro para tomar seu dinheiro emprestado. E você não precisa entregar seu celular nem nada, apenas instalar um aplicativo nele!

Se você está negativado e com um histórico ruim de crédito, já procurou um empréstimo sem garantia antes, mas não conseguiu, se ligue nessa! No empréstimo com garantia da SuperSim, suas chances de conseguir um empréstimo TRIPLICAM!

Dinheiro emprestado rápido! Empréstimo com garantia de celular!

O empréstimo da SuperSim é super fácil e simples. Nosso processo, é totalmente online, você pode estar no conforto da sua casa ou na rua mesmo, só alcançar seu celular, acessar nosso site e seguir as instruções!

Para garantir seu empréstimo com a gente basta ser maior de 18 anos, possuir conta bancária e ter alguma renda comprovada. Autônomo ou não, informal ou não, não tem problema, vamos te ajudar!

Temos empréstimos de R$250 a R$2500 e você tem um prazo de até 12 meses para quitar tudo!

Siga o os passos para conseguir seu empréstimo com garantia:

– Acesse SuperSim.com.br

– Seleciona o quanto você precisa;

– Preenche o formulário que vai aparecer;

– Assina seu contrato, online mesmo;

– Faz a comprovação de renda de forma automática ou manual;

– Se fez um empréstimo com garantia de celular, você vai precisar instalar nosso aplicativo;

– Aguardar a ligação da nossa equipe para fazer uma última verificação dos seus dados.

Pronto! Esse processo leva em torno de 6 a 10 minutos e após a aprovação final da nossa Super

equipe você recebe o dinheiro em até 30 minutos ou o seu empréstimo é sem juros, isso mesmo,

você só paga o principal!

Venha com a SuperSim!

Agora que você já sabe que tomar dinheiro emprestado pode ser simples e rápido, não perca mais seu tempo e a sua paciência! Seja um empréstimo sem garantia ou no modelo com seu celular como garantia, com a gente você consegue crédito! A SuperSim foi criada pensando nas milhares de pessoas que não conseguem acesso a empréstimos.

Nosso processo moderno e eficiente faz uma análise única de cada pessoa para que ninguém fique

sem sua aprovação.

Esqueça os tempos de burocracia e portas fechadas para seus pedidos de empréstimo, na SuperSim

você consegue!dinheiro na mão!