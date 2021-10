Campanha Rosadinha do Extra tem 17 dias de ofertas e condições especiais de pagamento - Divulgação

Campanha Rosadinha do Extra tem 17 dias de ofertas e condições especiais de pagamentoDivulgação

Publicado 05/10/2021 12:35

Rio - A tradicional campanha Rosadinha do Extra está de volta ao estado do Rio de Janeiro com 17 dias de ofertas e condições especiais de pagamento. São descontos em itens de todas as categorias, desde alimentos até produtos de eletro, móveis, bazar e têxtil. As promoções ocorrem entre os dias 1º e 17 deste mês em todas as unidades do Mercado Extra e do Extra Hiper, além do app Clube Extra e do e-commerce ClubeExtra.com.br.

"O fato de a Rosadinha ser uma das campanhas mais bem-sucedidas do varejo reforça a parceria que o Extra estabeleceu com os cariocas ao longo dos anos. São duas semanas em que direcionamos nossa atenção e promovemos ofertas pensadas especialmente para os nossos clientes no Estado do Rio, contemplando as diversas demandas e buscando aprimorar a experiência de compra, tanto nas nossas lojas físicas como na comodidade oferecida pelo aplicativo e e-commerce", destaca Cleia Magalhaes Marquardt, gerente de Marketing do Extra.

Confira algumas ofertas:

Carré suíno – De R$ 15,99 por R$ 12,99

Sobrecoxa bandeja Sadia 1kg - De R$ 14,99 por R$ 11,99

Costela suína congelada - De R$ 22,99 por R$ 18,99

Café torrado e moído Pilão tradicional 500g - De R$ 14,99 por R$ 13,99

Leite composto lácteo Ninho e Molico 380g - De R$ 14,29 por R$ 11,65

Cerveja Brahma lata 550ml - De R$ 4,29 POR R$ 3,99

Biscoito Passatempo recheado 130g - De R$ 2,45 por R$ 1,59

Iogurte líquido Danone morango 1250g - De R$ 10,49 por R$ 8,99

Detergente em pó Tixan 2kg (grátis 100g) - De R$ 14,90 por R$ 10,99