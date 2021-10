Pedro Paulo, secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio - Divulgação

Pedro Paulo, secretário municipal de Fazenda e Planejamento do RioDivulgação

Publicado 08/10/2021 11:52 | Atualizado 08/10/2021 11:54

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP), decidiu retomar o sistema de meritocracia por meio dos Acordos de Resultados e Contratos de Gestão para todo o funcionalismo em 2022. O programa, que premia com bônus de até dois salários as áreas do poder público que baterem suas metas, foi implantado nas duas gestões anteriores de Eduardo Paes, mas foi descontinuado pela última gestão e ficou suspenso por quatro anos.

A retomada do Acordo de Resultados foi uma das promessas de campanha de Eduardo Paes. Já em 2021, quando a atual administração assumiu o município, a SMFP, liderada pelo secretário Pedro Paulo, retomou o Acordo de Resultados para alguns setores do funcionalismo. Neste ano, estão contemplados os servidores que atuam nas principais áreas arrecadadoras da cidade. No ano que vem, o programa vai valer para toda a administração.

“O Acordo de Resultados é uma ferramenta de gestão e de motivação do trabalhador que moderniza a administração pública ao premiar efetividade, meritocracia, melhor prestação de serviço e resultados”, explica Pedro Paulo.

Na última quinta-feira, 6, todos os secretários da Prefeitura foram comunicados da retomada do programa. Os órgãos que desejarem participar deverão encaminhar para a Fazenda uma proposta de metas para discussão ainda este mês.



Uma série de acordos de resultados foi estabelecida no município a partir de 2009 e o Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho foi estabelecido oficialmente em 2013 para toda a gestão do então prefeito Eduardo Paes. O programa chegou a pagar, em um único ano, R$ 205 milhões para 75 mil servidores das administrações direta e indireta.