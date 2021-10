Cedae vai reajustar tarifa da água a partir de novembro - Foto: Reprodução

Cedae vai reajustar tarifa da água a partir de novembroFoto: Reprodução

Publicado 08/10/2021 20:06

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) vai reajustar a tarifa da água a partir de novembro. O aumento autorizado foi de 9,8%. De acordo com a companhia, todos os anos, o ajuste tarifário anual é concedido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Entretanto, no ano passado, não houve correção de 2019 para 2020 devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Ainda segundo a Cedae, este ano, seria aplicado o índice de 11,51%, porcentagem do IPCA considerando o período de maio de 2019 a maio de 2021. Mas o Governo do Estado e a Cedae acordaram em conceder o percentual inferior à inflação.



Apesar do reajuste entra em vigor em novembro, ele só virá nas faturas da companhia com vencimento em janeiro.