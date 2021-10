Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira - Alan Santos/PR

Publicado 08/10/2021 13:07

Durante um discurso realizado no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um alerta e afirmou que o Brasil pode sofrer com o desabastecimento no próximo ano. Segundo o mandatário, o motivo para a previsão seria a pausa na produção de fertilizantes na China.

O presidente afirmou, ainda, que diversos países no mundo já estão sofrendo com esse problema e que o Brasil poderia ser o próximo. "Vou avisar um ano antes: fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem", declarou.

Bolsonaro fala sobre impactos da falta de fertilizantes na produção agrícola brasileira e alerta para "problemas de abastecimento" em 2022.



Crédito: NBR#ODia pic.twitter.com/69VbPNE2Yl — Jornal O Dia (@jornalodia) October 8, 2021

Bolsonaro destacou, ainda, que o preço do insumo já aumentou e deve continuar aumentando. No entanto, ele informou que o governo estaria trabalhando em um plano emergencial desde março, para lidar com a crise dos fertilizantes. O presidente reforçou que este não é um problema exclusivo do Brasil e disse que pediu aos diplomatas que registrem a situação dos supermercados pelo mundo.

"Pedi agora para uma pessoa nossa que trabalha nos Estados Unidos, Itamaraty, ir nos mercados bem como alguns embaixadores da Europa mostrar o que está acontecendo. Lá não é apenas inflação, está tendo desabastecimento", acrescentou.