Prédio residencial no Méier, na Zona Norte do Rio, com apartamento de dois dormitórios - Divulgação

Publicado 13/10/2021 12:31 | Atualizado 13/10/2021 12:34

Rio - A Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), que realiza a gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entidades integrantes da Administração Pública Federal, disponibilizou para venda direta, neste mês, 270 imóveis com descontos de até 61%, por meio do seu portal Emgea Imóveis , em parceria com o outlet imobiliário, Resale.

Os ativos podem ser adquiridos por venda direta de forma 100% on-line dentro do site. Estas oportunidades estão distribuídas em várias regiões do Brasil, mas predominam nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, com valores de R$ 15.431,00 até R$ 1.568.015,00, entre casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais. No estado do Rio, são 115 imóveis em cidades como a capital, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, São Gonçalo, entre outras.

"Oferecemos aos compradores um processo totalmente digitalizado e mais segurança no momento da compra desses ativos. São casas, apartamentos e salas comerciais com preços acessíveis e descontos atraentes, que vão diretamente da União para quem quer opções de investimentos ou uma nova moradia", afirma Fábio Rito, presidente da EMGEA.

"Nossa parceria com a EMGEA tem o objetivo de agilizar a venda de propriedades em todo o país e alcançar o maior número de compradores com preços vantajosos", comenta Igor Freire, CRO (Diretor de Receitas) da Resale.



Para conferir os imóveis disponíveis, o usuário deve acessar www.emgeaimoveis.com.br e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).