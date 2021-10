A "bandeira escassez hídrica", no valor de R$ 14,20 por 100 kWh não cobre os gastos do governo com energia, segundo secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia - Reprodução Internet

A "bandeira escassez hídrica", no valor de R$ 14,20 por 100 kWh não cobre os gastos do governo com energia, segundo secretária-executiva do Ministério de Minas e EnergiaReprodução Internet

Publicado 14/10/2021 09:06

A “bandeira escassez hídrica”, criada para conter os impactos da crise hídrica, no valor de R$ 14,20 por 100 kWh não cobre os gastos do governo com energia, afirmou a secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Dadald nesta quarta-feira, 13.

Segundo as informações do site Poder 360, a causa seria a elevação no preço dos combustíveis acima do esperado pela pasta. Com isso, a geração de energia por termelétricas ficou mais cara, além de ser mais poluente. Em maio, o governo acionou todas as térmicas do país.

A nova tarifa entrou em vigor em setembro e é quase 50% mais cara do que a bandeira vermelha patamar 2, que estava ativa e era a maior até então. O aumento no valor da tarifa média dos consumidores foi de 6,78%.

“A bandeira ‘escassez hídrica’… não será suficiente para a cobertura de todos os recursos que nós utilizamos para a segurança energética”, disse a secretária-executiva do ministério.

Atualmente, o Brasil enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Ainda em outubro, o Ministério de Minas e Energia fará um leilão para compra de adicional de energia, com prazo previsto para abril de 2022 a dezembro de 2025. Está prevista a participação de usinas termelétricas com valor até quatro vezes o registrado no último leilão, em agosto.