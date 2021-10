O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada famíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/10/2021 08:03 | Atualizado 18/10/2021 08:05

A partir desta segunda-feira, 18, beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em outubro podem sacar ou transferir os recursos da sexta parcela que foram creditados na Poupança Social Digital. O saque pode ser realizado nas agências da Caixa, na rede lotérica e nos correspondentes Caixa Aqui.



"As agências da Caixa abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas", informou o banco.



Confira o calendário completo:



Nascidos em janeiro - 4 de outubro

Nascidos em fevereiro - 5 de outubro

Nascidos em março - 5 de outubro

Nascidos em abril - 6 de outubro

Nascidos em maio - 8 de outubro

Nascidos em junho - 11 de outubro

Nascidos em julho - 13 de outubro

Nascidos em agosto - 14 de outubro

Nascidos em setembro - 15 de outubro

Nascidos em outubro - 18 de outubro

Nascidos em novembro - 19 de outubro

Nascidos em dezembro - 19 de outubro