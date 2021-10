Inflação no Brasil deve fechar 2021 maior do que em 83% dos países - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Inflação no Brasil deve fechar 2021 maior do que em 83% dos paísesMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/10/2021 11:44

Rio - A inflação no Brasil deve fechar 2021 maior do que em 83% dos países, conforme mostrou um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O instituto realizou a pesquisa com base em dados compilados do último relatório "World Economic Outlook", feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e divulgado na semana passada.

Na avaliação do coordenador do IPC do FGV IBRE, André Braz, a principal diferença entre a inflação brasileira e a de outros países está na desvalorização do real. "Os outros países pagam mais caro, neste momento, por alguns alimentos importantes ou mesmo pelos combustíveis, mas o Brasil paga caro e ainda teve a sua moeda muito desvalorizada. Então, uma parte desse diferencial de inflação que o Brasil vive, em comparação a outros países, pode ser explicada pelo câmbio", esclareceu.

O estudo revelou que, em outubro de 2020, de acordo com as projeções do FMI, 57% (108 países, em 191) dos países teriam uma inflação neste ano menor do que a taxa brasileira. Já em abril deste ano, o percentual subiu para 70% (134 países, em 192). No entanto, em outubro, quando aconteceu a última reunião do Fundo, as projeções indicaram que 83% (159 países, em 191) dos países devem apresentar uma taxa de inflação neste ano menor do que o índice brasileiro.

A projeção para a inflação brasileira em 2021 do FMI está menor do que as expectativas de mercado, segundo o boletim Focus, do Banco Central (BC), (7,9% e 8,7%, respectivamente). O estudo apontou que, de acordo com a projeção da Focus para a inflação brasileira e do FMI para os demais países, 86% (165 países, em 191) das nações devem mostrar uma inflação neste ano menor do que a taxa brasileira.

Há um ano, o FMI projetava que a inflação no mundo em 2021 seria de 3,3%. Já agora, as projeções são de 4,8%. Nas economias emergentes, a projeção aumentou de 4,6% para 5,8%. Na América Latina, a projeção passou de 6,8% para 9,7% em um ano.

Já para o Brasil, segundo as projeções do FMI, a taxa de inflação cresceu de 2,9% em outubro de 2020 para 7,9% em outubro deste ano. De acordo com as expectativas de mercado (Focus), as projeções de inflação para este ano aumentaram de 3,0% para 8,7% em um ano. Ou seja, as projeções para a inflação 2021 subiram no mundo em um ano (out/20 – out/21), mas o aumento no Brasil foi maior.

Energia elétrica e combustíveis são vetores

Segundo o economista da FGV, em 2021, a energia elétrica e os combustíveis têm sido os vetores para a alta de preços, respondendo por quase 50% da inflação brasileira acumulada em 12 meses. "Então, se considerarmos o índice oficial, o IPCA do IBGE, que acumula alta de 10,25% em 12 meses até setembro, entendemos que aproximadamente 50% foi devido ao aumento da energia elétrica, por força da prática das bandeiras tarifárias, e por conta da gasolina e do diesel, aumentos do preço do barril do petróleo", indicou Braz.