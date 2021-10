Contratação do crédito será feita de forma 100% digital e tem calendário conforme o mês de nascimento dos clientes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A contratação do crédito será feita de forma 100% digital e tem calendário conforme o mês de nascimento dos clientes, não sendo necessário ir até uma agência do banco. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações. A ação escalonada segue até o dia 27 de dezembro. Rio - Os clientes Caixa Tem nascidos em março e abril já podem a atualizar o aplicativo e o cadastro no app para solicitar o Crédito Caixa Tem , sujeito à aprovação. Desde o dia 27 de setembro, os aniversariantes de janeiro e fevereiro estão aptos a pedir o empréstimo digital. O cliente poderá contratar valores entre R$ 300 e R$ 1 mil, com pagamento em até 24 parcelas.A contratação do crédito será feita de forma 100% digital e tem calendário conforme o mês de nascimento dos clientes, não sendo necessário ir até uma agência do banco. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações. A ação escalonada segue até o dia 27 de dezembro.

Confira o calendário:



Nascidos em janeiro e fevereiro - 27 de setembro

Nascidos em março e abril - 18 de outubro

Nascidos em maio e junho - 08 de novembro

Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

Linhas de crédito



O cliente Caixa Tem poderá solicitar uma das linhas de empréstimo diretamente pelo aplicativo, ambas sujeitas à análise de risco de crédito feita pelo banco:



Crédito Caixa Tem Pessoal – Empréstimo com destinação livre para o que o cliente necessitar, inclusive para utilizar em despesas pessoais, como pagamentos de dívidas;



Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio – Empréstimo para investimento produtivo orientado para despesas do seu negócio, como obter recurso para pagamento aos fornecedores, as contas de água, de luz, de internet, o aluguel, a compra de matérias-primas e/ou mercadorias para revenda, entre outras.



As duas linhas de crédito se diferenciam quanto à destinação dos recursos. Para ambas as linhas, o valor de contratação é de R$ 300 a R$ 1 mil, a taxa de juros é de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezes.

Como contratar



O cliente deve atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. Em seguida, acessar o aplicativo e selecionar a opção “Atualize seu cadastro” no menu. O passo a passo da atualização prevê a digitalização de documento de identidade e foto “selfie” do usuário. O cliente terá a avaliação do seu cadastro concluída em até 10 dias.



Após a atualização do cadastro, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+, e ao clicar na opção ‘Crédito Caixa Tem’ será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente possui limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.



O empréstimo é creditado exclusivamente na Poupança Digital+ do cliente após a contratação. As parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta do cliente. Informações sobre como contratar, realizar o pagamento ou mesmo quitar o empréstimo estão disponíveis no site O cliente deve atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. Em seguida, acessar o aplicativo e selecionar a opção “Atualize seu cadastro” no menu. O passo a passo da atualização prevê a digitalização de documento de identidade e foto “selfie” do usuário. O cliente terá a avaliação do seu cadastro concluída em até 10 dias.Após a atualização do cadastro, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+, e ao clicar na opção ‘Crédito Caixa Tem’ será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente possui limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.O empréstimo é creditado exclusivamente na Poupança Digital+ do cliente após a contratação. As parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta do cliente. Informações sobre como contratar, realizar o pagamento ou mesmo quitar o empréstimo estão disponíveis no site www.caixa.gov.br/caixatem

Novos clientes



Para quem ainda não é cliente Caixa Tem, o calendário para abertura da conta Poupança Digital+ começa em 8 de novembro para nascidos de janeiro a junho. A possibilidade de solicitação de crédito também será disponibilizada para novos usuários, ou seja, todos os brasileiros poderão ter sua conta digital na Caixa e solicitar o Crédito Caixa Tem.



Veja o calendário:

Nascidos de janeiro a junho - 08 de novembro

Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

Atualização cadastral



De acordo com o banco, a atualização cadastral é necessária para prover as informações necessárias para a avaliação de risco de crédito do cliente, uma vez que a Poupança Social Digital foi aberta sem todos os dados para solicitação e avaliação do empréstimo, como exemplo a renda e endereço.



"Além disso, a Lei nº. 14.075/2020 estabelece que a Conta Poupança Social Digital, criada com a finalidade de viabilizar o crédito de benefícios sociais, possa ser convertida em Conta Poupança Digital após o cliente realizar a complementação de seus dados cadastrais. Dessa forma, a conta passa a oportunizar a oferta de produtos e serviços bancários disponíveis em contas poupança tradicionais", esclareceu o banco.