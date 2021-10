Nesta quarta, o ministro terá apenas despachos internos na sede da pasta, na capital federal - Divulgação

Nesta quarta, o ministro terá apenas despachos internos na sede da pasta, na capital federalDivulgação

Publicado 20/10/2021 12:55

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou todos os compromissos que teria em São Paulo e ficará em Brasília, informou no início da tarde desta quarta-feira, 20, o Ministério da Economia. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o ministro terá apenas despachos internos na sede da pasta, na capital federal.

A quarta-feira deve ser decisiva para as negociações de como fica o desenho do Auxílio Brasil. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que quer pagar R$ 400 aos beneficiários do programa até dezembro de 2022.

Nos últimos dias, instalou-se um verdadeiro cabo de guerra entre ala política e econômica do governo em torno da definição do valor que ficará fora do teto de gastos.

A equipe econômica quer limitar a R$ 30 bilhões, mas a ala política quer uma cifra maior.