Guanabara reforçou que segue todas as medidas de higienização e segurança em suas lojasDivulgação

Publicado 20/10/2021 14:23 | Atualizado 20/10/2021 18:01

Rio - O Aniversário Guanabara, um dos principais eventos do varejo fluminense, vai retornar este ano, começando nesta quinta-feira, 21, em todas as 26 lojas da rede de supermercados. A empresa informou, nesta quarta-feira, 20, que trabalhará com preços competitivos, distribuição de produtos em paletes, mais agilidade na reposição de itens, cancelamento de sorteios de prêmios e a expectativa é seguir com a ação por mais de 40 dias. Segundo o Guanabara, essa foi a maneira encontrada para atender aos milhares de pedidos dos clientes, mas evitar grande aglomeração.



A edição deste ano terá promoção em todos os segmentos como: cereais, carnes, bebidas, enlatados, produtos de beleza, limpeza e infantil. Durante o período promocional haverá um rodízio de produtos em ofertas para que os clientes possam adquirir o que considerarem necessário, conforme anunciou o Guanabara.



A rede pediu que os clientes comprem somente o necessário, já que o momento não é propício para fazer estoque. "O objetivo do retorno do Aniversário é homenagear os clientes que por mais de um ano aguardaram pela ação", reforçou a empresa.



De acordo com o diretor de marketing do Supermercados Guanabara, Albino Pinho, a decisão foi difícil, porque é preciso manter cautela e cuidar de todos os detalhes. "Os nossos clientes estão pedindo muito pelo Aniversário, já que sabem que os preços são mais em conta. Estamos fazendo uma equação aqui para atender a todos, mas também não podemos gerar grande acúmulo de pessoas", explicou Albino.



Albino esclareceu, ainda, que foram realizadas várias reuniões com fornecedores de todo o Brasil para que conseguissem realizar o aniversário num formato mais contido. "Não podemos frustrar nossos clientes, pois ano passado não realizamos. Este ano muitos economizaram para o aniversário. Esse é o momento em que a empresa devolve aos clientes, em forma de ofertas, o carinho que recebe ao longo do ano".



A empresa alertou para os clientes irem às lojas com calma, sem pressa para não gerar aglomeração, pois haverá produtos para todos. Também lembrou que é preciso que todos cumpram as normas determinadas pelos órgãos de saúde como: usar máscara, manter o distanciamento de 1,5 metro e priorizar que um membro apenas da família vá ao mercado.



Normas de segurança



"É importante lembrar que a rede segue todas as medidas de higienização e segurança em suas lojas, incluindo sanitização dos carrinhos, limpeza constante dos salões e áreas de trabalho, além de utilizar álcool gel e produto sanitizante à base de quaternário de amônio em todos os caixas. Os clientes têm sua temperatura aferida na entrada, e é obrigatório o uso de máscaras no interior das lojas", enfatizou o Guanabara.



A empresa informou, ainda, que disponibilizou EPIs para todos os funcionários, incluindo dois tipos de máscaras, uma de proteção facial e a outra face shield, além de acrílico em todos os caixas e marcação de distanciamento nos pisos.



Até o dia 26 deste mês, todas as lojas abrirão às 7h. No dia 21, os clientes que estiverem na porta de entrada ou do estacionamento, terão a temperatura aferida antes da abertura da loja.

Confira ofertas válidas para quinta-feira



1. Açúcar União, quilo: R$ 3,99.



2. Leite longa vida Italac: R$ 2,99.



3. Leite longa vida Elegê ou Parmalat: R$ 3,47.



4. Leite em pó Italac: R$ 9,98. (400g)



5. Ninho, lata: R$ 11,65. (380g)



6. Leite Molico, lata: R$ 10,98. ( Leve 280g pague 252g)



7. Nescau, lata: R$ 4,99. (370g)



8. Somente as embalagens promocionais: Farinha Láctea (leve 210 g e pague 180g), Neston (leve 210g e pague 180g) ou Mucilon (210g + 20g grátis): R$ 3,47



9. Condensado Moça, lata: R$ 4,99 (395g)



10. Condensado Italac: R$ 3,47 (395g)



11. Creme de Leite Nestlé: R$ 1,99. (200g)



12. Creme de Leite Italac: R$ 1,77 (200g)



13. Chocolate Lacta (90g) ou Nestlé (90g exceto Mio):R$ 3,99.



14. Biscoito Maizena Piraquê: R$ 2,99 (200g)



15. Arroz Rei do Sul ou Bom no Prato, cinco quilos: R$ 15,95.



16. Arroz Ouro Nobre, cinco quilos: R$16,95.



17. Arroz Máximo ou Carreteiro, cinco quilos: R$ 17,95.



18. Feijão preto Máximo, quilo: R$ 6,87.



19. Feijão preto Copa, quilo: R$5,99.



20. Café Pimpinela Golden: R$ 12,98. (leve 500g e pague 475g)



21. Café Fort ou Pelé: R$ 9,98 (Leve 500g pague 475g)



22.Azeite de oliva Gallo: R$ 12,98. (400ml)



23. Azeite extra virgem Olive: R$ 13,87. (400ML)



24. Óleo de soja Liza: R$ 7,47 (900ml)



25. Queijo muçarela, quilo: R$ 23,98. (Peça ou pedaço)



26. Queijo minas Barão, Juliana/Monteminas, quilo: R$ 19,98



27. Ovos Branco c/20 unid: R$ 7,99.



28. Calabresa Perdigão ou Seara, quilo: R$ 17,50.



29. Carne Seca P.A, quilo: R$ 26,98.



30. Bacalhau do Porto, quilo: R$ 59,98.



31. Coxa com sobrecoxa de frango, com dorso, quilo: R$ 7,69.



32. Filé de frango Lar, quilo: R$ 13,79.



33. Filé de frango Seara, quilo: R$ 14,98.



34. Pá, peito ou acém Friboi, quilo: R$ 19,98. (Peça)



35. Alcatra Friboi, quilo: R$ 32,98. (Peça)



36. Antarctica, 269 ml: R$ 1,77.



37. Brahma, 269ml: R$ 1,87.



38. Desodorante Nívea Aerossol: R$ 7,99. (150ml)



39. Desodorante Monange aerossol: R$ 5,99 (150ml)



40. Kit Pantene ou Elseve: R$ 14,98. (350 ml + 175 ml/ 375ml +170ml ou Tresemmé (400ml + 200ml)



41. Tintura Maxton ou Cor e Tom: R$ 7,99.



42. Sempre Livre especial ou Intimus ou Lady Soft, c/ 8 unid: R$ 1,99.



43. Papel Dualette ou Mimmo, c/16: R$ 11,98. (Leve 16 e pague 15)



44. Detergente Ypê: R$ 1,47



45. Amaciante Ypê, 2 litros: R$ 5,99.



46. Amaciante Downy: R$ 5,99. (450ml/500ml)



47. Lava Roupas Ariel, 3 litros: R$ 19,98.



48. Omo, 2,2kg: R$ 14,97 – 1,6kg saem por 10,89.



49. Tixan, dois quilos: R$ 9,98.