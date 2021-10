Ministro da Cidadania, João Roma - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 20/10/2021 17:45 | Atualizado 20/10/2021 17:48

Brasília - Em meio a críticas de que o Auxílio Brasil vitaminado com parcelas temporárias até dezembro de 2022 se trata de medida eleitoreira, o ministro da Cidadania, João Roma, saiu em defesa do projeto. "É avanço no que tange a programa de transferência de renda", declarou nesta quarta-feira, em pronunciamento no Palácio do Planalto. "O Auxílio Brasil integra políticas sociais e integra teia de proteção social", acrescentou.