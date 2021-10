Cartão do Supera RJ passa a valer somente para compras ou pagamento de boletos online - Foto: Divulgação.

Publicado 20/10/2021 16:59

As linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram aos 92 municípios fluminenses, com o total de 10.710 clientes apoiados e R$ 133 milhões em recursos. Os financiamentos de até R$ 50 mil a juro zero são concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e beneficiam milhares de empreendedores que atuam nas mais variadas atividades.



O governador Cláudio Castro ressaltou mais uma etapa positiva alcançada pelo programa SuperaRJ. "O resultado obtido pela AgeRio é fundamental para uma das nossas principais preocupações que é o fortalecimento do interior do estado. Uma vez que os pequenos negócios consigam se manter, a economia fluminense como um todo consegue se recuperar mais rápido", afirmou Castro



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, estatisticamente, o maior número de micro e pequenas empresas se concentra no interior. "Longe da capital, esses empreendedores desempenham um papel de extrema relevância para a economia fluminense, gerando postos de trabalho e contribuindo, de forma decisiva, para o crescimento do estado", reforçou o secretário.



Já o presidente da AgeRio, André Vila Verde, destacou que o alcance das linhas de crédito do SuperaRJ nos 92 municípios é mais uma prova da necessidade de um olhar mais estratégico para os negócios localizados em todo o estado.