Modelo da carta enviada - Divulgação / Comlurb

Modelo da carta enviadaDivulgação / Comlurb

Publicado 22/10/2021 17:48 | Atualizado 22/10/2021 18:07

Cerca de 130 mil pessoas que foram multadas pelo programa Lixo Zero e não pagaram o valor da multa pela infração, receberão uma notificação via carta da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) com alerta sobre a possibilidade de inclusão do débito no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). A medida faz parte de uma serie ações que a companhia está promovendo para incentivar o pagamento dos débitos dos inadimplentes.

Segundo a instituição, as cartas de aviso serão acompanhadas de um QR Code para aqueles que desejarem ser guiados direto ao módulo infrator do Lixo Zero, onde podem acessar as multas e os valores, que podem ir de R$ 243,75 a R$ 4.875,83.

Vale lembrar que a Comlurb dispõe diversas facilidades para que os respectivos débitos sejam quitados, como o pagamento via cartão de crédito, tanto à vista quanto parcelado.



A população do Rio de Janeiro pode denunciar o descarte irregular através do número 1746, da prefeitura.