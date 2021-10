IPTU: Certidão de Valor Venal passará a ser emitida pela internet - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 22/10/2021 16:20 | Atualizado 22/10/2021 16:22

Rio - As Certidões de Valor Venal do IPTU passarão a ser emitidas de forma on-line, pelo site da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a partir da próxima segunda-feira (25). O documento, que informa o valor venal em até 10 exercícios seguidos, é exigido em processos de regularização cadastral, inventários e financiamentos de imóveis.

Antes, a certidão era emitida somente no atendimento presencial do IPTU, e a partir de agora o procedimento será totalmente digital, basta que o contribuinte informe a inscrição imobiliária do imóvel e o período que deseja consultar.

“Estávamos atendendo uma média de 300 pessoas por mês só para essa certidão, e agora vai ser muito simples de emitir. Vamos desafogar o atendimento presencial e facilitar a vida do contribuinte que precisa desse documento para se regularizar ou adquirir seu imóvel”, comenta Pedro Paulo, secretário municipal de Fazenda e Planejamento.