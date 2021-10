Economia

Pesquisa mostra crescimento de 56% na venda de imóveis residenciais no Rio; saiba se vale a pena investir

Com a pandemia da covid-19 e o aumento do tempo que se passa em casa, cariocas foram em busca de um novo espaço pra chamar de lar; confira as dicas de especialistas para evitar cair em furadas

Publicado há 4 horas