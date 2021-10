Pagamentos do Auxílio Brasil começarão a ser feitos no dia 17 de novembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/10/2021 14:34 | Atualizado 30/10/2021 20:07

Se o Congresso aprovar a PEC dos Precatórios, o governo federal pagará um complemento que garantirá a cada família, até dezembro de 2022, o recebimento de pelo menos R$ 400 mensais. Quem já está na folha de pagamento de novembro do Auxílio Brasil receberá o novo valor de forma retroativa.



O Executivo pretende ampliar o programa para 17 milhões de famílias em dezembro deste ano, o que representa mais de 50 milhões de brasileiros ou um quarto da população. Com isso, deve ser zerada a fila de espera de pessoas inscritas no Cadastro Único e habilitadas ao programa. "O objetivo da medida é contemplar com o maior valor possível as famílias em condição de pobreza e de extrema pobreza, amenizando os efeitos da crise socioeconômica causada pela pandemia do novo coronavírus", informou o Ministério da Cidadania em nota.

'Plano B'

Um dia após o novo secretário de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, ser categórico ao afirmar que a equipe econômica não tem um plano B para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 que não seja a aprovação da PEC dos Precatórios, o presidente Jair Bolsonaro disse, em Roma, capital da Itália, que o governo trabalha sim com alternativas caso o Congresso não aprove o projeto.

"Sou paraquedista, sempre tenho um paraquedas comigo, mas com muita responsabilidade", afirmou em entrevista em frente à embaixada brasileira em Roma. "Quem raciocina e tem inteligência sempre tem um plano B", completou, ao lado do ministro da Cidadania, João Roma.

Embora ninguém no governo fale abertamente sobre isso, a prorrogação do auxílio emergencial seria uma das alternativas para garantir um pagamento maior às famílias mais pobres. O Ministério da Cidadania já confirmou que o reajuste no Bolsa Família será apenas para R$ 240 em novembro e o governo conta com a aprovação da PEC dos Precatórios para fazer um pagamento maior a partir de dezembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo