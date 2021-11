Beto Carrero World continua à venda desde que a família do falecido artista resolveu se mudar para os EUA e se aposentar - Divulgação

Publicado 31/10/2021 18:10

Segundo fontes, o Beto Carrero World continua à venda desde que a família do falecido artista resolveu se mudar para os EUA e se aposentar, em decorrência das desavenças de incentivo fiscal no Balneário de Penha. A empresa havia afirmado que não investiria mais no parque, porque tinha perdido a isenção fiscal na cidade. A Câmara de Vereadores de Penha acabou aprovando uma redução do imposto sobre serviços (ISS) de 5% para 3%.

Vários interessados avaliam a situação do parque que em 2019 esteve perto de ser vendido a Rede de Restaurantes Madero.

Disputa pelo domínio

Segundo estas mesmas fontes, o fundo americano Advent avalia a aquisição do parque de diversões Beto Carrero. As negociações para a venda do complexo de entretenimento localizado em Penha (localizada 115 quilômetros ao norte de Florianópolis) começaram no fim de novembro de 2019. Além do Advent, o fundo de private equity (que compra participações em empresas) Carlyle mostrou interesse, mas acabou considerando o negócio de pequeno porte para seu portfólio, de acordo com uma fonte a par das conversas.

A compra do Beto Carrero seria estratégica para o Advent. No setor de turismo e entretenimento, o fundo detém 50% do Grupo Cataratas, que administra os parques nacionais das Cataratas do Iguaçu (PR), de Fernando de Noronha (PE) e da Tijuca (RJ), além do Zoológico do Rio de Janeiro.

Caso leve o parque de diversões, a intenção do Advent é abrir o capital do Grupo Cataratas, segundo fontes.

Em abril de 2019, o BNDES liberou R$ 50 milhões para financiar a expansão do complexo em uma operação cheia de dúvidas por parte de alguns analistas do mercado.