Auxílio emergencial tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família - Agência Brasil

Auxílio emergencial tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da famíliaAgência Brasil

Publicado 31/10/2021 08:00

Rio - A Caixa Econômica Federal (CEF) vai concluir, neste domingo, 31, o pagamento da sétima e última parcela do auxílio emergencial 2021. Os nascidos em dezembro receberão o benefício, que tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, nas contas poupança digitais. Neste sábado, 30, o recurso foi depositado para os aniversariantes de outubro e novembro.

Os saques e as transferências serão liberados a partir desta segunda-feira, 1º, para os nascidos em janeiro. O calendário (confira abaixo) seguirá de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários, até o dia 19 de novembro. Por enquanto, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todos o país.

Calendário de saques:

Nascidos em janeiro - 1º de novembro

Nascidos em fevereiro - 3 de novembro

Nascidos em março - 4 de novembro

Nascidos em abril - 5 de novembro

Nascidos em maio - 9 de novembro

Nascidos em junho - 10 de novembro

Nascidos em julho - 11 de novembro

Nascidos em agosto - 12 de novembro

Nascidos em setembro - 16 de novembro

Nascidos em outubro - 17 de novembro

Nascidos em novembro - 18 de novembro

Nascidos em dezembro - 19 de novembro

Na avaliação do economista e professor do Ibmec Gilberto Braga, o auxílio destinado aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados cumpriu a sua função durante o período mais crítico da pandemia. "Na prática, esse encerramento coincide com a projeção que se tinha do momento em que atingiríamos níveis de cobertura vacinal que já autorizariam o retorno das atividades socioeconômicas de uma forma mais ampla. Então, neste aspecto, ele encerra um ciclo que está dentro da previsão e cumpre o seu papel", opinou Braga.

Bolsa Família

Nesta sexta-feira, 29, a Caixa finalizou o pagamento da sétima e última parcela do auxílio para os integrantes do Bolsa Família. Na data, o recurso foi creditado para os beneficiários com final de NIS número 0. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



Todas as pessoas já cadastradas receberão o benefício automaticamente, seguindo o calendário habitual do programa anterior. Não há necessidade de recadastramento. De acordo com o governo, o valor médio do Auxílio Brasil será corrigido em 17,84% já em novembro - aumento inferior aos 20% anunciados no último dia 20. Hoje, os beneficiários recebem R$ 189 em média. Com o reajuste, o valor médio chegará a R$ 222.

Se o Congresso aprovar a PEC dos Precatórios, o governo federal pagará um complemento que garantirá a cada família, até dezembro de 2022, o recebimento de pelo menos R$ 400 mensais. Quem já está na folha de pagamento de novembro do Auxílio Brasil receberá o novo valor de forma retroativa.



O Executivo pretende ampliar o programa para 17 milhões de famílias em dezembro deste ano, o que representa mais de 50 milhões de brasileiros ou um quarto da população. Com isso, deve ser zerada a fila de espera de pessoas inscritas no Cadastro Único e habilitadas ao programa.

'Plano B'

Um dia após o novo secretário de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, ser categórico ao afirmar que a equipe econômica não tem um plano B para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 que não seja a aprovação da PEC dos Precatórios, o presidente Jair Bolsonaro disse, neste sábado, 30, em Roma, que o governo trabalha sim com alternativas caso o Congresso não aprove o projeto.

"Sou paraquedista, sempre tenho um paraquedas comigo, mas com muita responsabilidade", afirmou em entrevista em frente à embaixada brasileira em Roma. "Quem raciocina e tem inteligência sempre tem um plano B", completou, ao lado do ministro da Cidadania, João Roma.

Embora ninguém no governo fale abertamente sobre isso, a prorrogação do auxílio emergencial seria uma das alternativas para garantir um pagamento maior às famílias mais pobres. O Ministério da Cidadania já confirmou que o reajuste no Bolsa Família será apenas para R$ 240 em novembro e o governo conta com a aprovação da PEC dos precatórios para fazer um pagamento maior a partir de dezembro.



"(A não aprovação da PEC até agora) é lógico que preocupa, o ano está acabando. Os precatórios chegaram a R$ 90 bilhões e consomem todos os recursos nossos. Se pagar essas dívidas os ministérios ficarão sem recursos em 2022", afirmou o presidente.

*Com informações do Estadão Conteúdo