Versão mais em conta do SUV deve chegar ao mercado somente no início de 2020 - Divulgação

Versão mais em conta do SUV deve chegar ao mercado somente no início de 2020Divulgação

Publicado 02/11/2021 19:09

A locadora de automóveis Hertz, chamou atenção dos holofotes ao longo desta semana. Tudo isso por conta de sua grande encomenda de 100 mil unidades do Tesla Model 3, que serão comprados para que a empresa faça uso de uma frota de carros elétricos para locação junto a Uber. A locadora pretende dobrar a encomenda de veículos da Tesla. O CEO da empresa, Marks Fields, afirma que em breve pretende encomendar outras 100 mil unidades do Tesla Model 3 que também serão utilizados pela Uber.

De acordo com a empresa, em breve o público terá mais detalhes sobre o processo de transição, que já na primeira fase, com um valor batendo a casa dos US$ 4,2 bilhões, representou a maior compra de carros elétricos do mundo.



Segundo uma entrevista à CNN, o CEO da Hertz explicou que das 100 mil unidades compradas do Tesla, 50 mil serão para o uso direto da Uber e seus motoristas, e que apenas a metade restante se tornará parte da frota de carros da própria Hertz. Entretanto Fields afirma que uma cláusula na parceria com a Uber permitiria que a mesma pudesse solicitar 150 mil Model 3 à Hertz em três anos.

Nesse ponto, é um tempo relativamente curto, já que outros 100 mil carros elétricos seriam necessários para serem adicionados aos 100 mil que já foram comprados pela Hertz.



Primeiros 100 mil carros elétricos serão entregues pela Tesla até o fim de 2022



O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, explicou que segundo pesquisas feitas pela própria empresa, haveria diversos motoristas dispostos a alugar um Tesla por US$ 300 por semana e sendo assim afirma ter certeza de que entre o cenário atual e 2024 a Uber sairá de 50 mil para 150 mil carros elétricos da Tesla, que mesmo sem essa grande encomenda da Hertz, já é o modelo mais vendido da história.



Para afirmar se as projeções estão certas, será necessário esperar mais um ano. Isso porque a Tesla entregará as primeiras 100 mil unidades do modelo até o final de 2022. É evidente que, conforme a prática da empresa, sem qualquer desconto no valor final da aquisição.



As informações destacam que os carros elétricos não serão equipados com Full Self Driving, já que em algum lugar o CEO da Hertz teria que economizar. Considerando que essa tecnologia custa 10 mil euros, é fácil fazer as contas e entender a economia gerada.