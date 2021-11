Grupo Trigo anunciou a aquisição da empresa paulista TrendFoods, detentora das marcas China in Box e Gendai - Divulgação

Publicado 02/11/2021 15:09 | Atualizado 02/11/2021 15:11

Rio - O Grupo Trigo, que anunciou recentemente a aquisição da empresa paulista TrendFoods, detentora das marcas China in Box, Gendai, entre outras, com forte atuação no segmento de culinária asiática, deve gerar aproximadamente 450 vagas de emprego com as novas lojas que vai abrir no próximo ano.



Em 2021, o faturamento dos restaurantes do Grupo Trigo, dono do Spoleto, Koni, LeBonton e Gurumê, deve fechar em R$ 690 milhões e esse número deve chegar, em 2022, à marca de R$ 1,4 bilhão com a nova aquisição e a retomada, já em curso, do faturamento da rede Spoleto ao patamar de 2019, melhor ano da rede, e o forte crescimento da rede de fine dining, Gurumê.



No plano de expansão, estão previstas, principalmente, novas lojas do China in Box, em praças onde ainda não estão presentes, e do Gurumê, única marca com apenas restaurantes próprios. Com a união dos negócios, a empresa informou que passa a contar com 600 restaurantes e espera abrir pelo menos 30 novos restaurantes em 2022.



De acordo com o Grupo Trigo, a fábrica, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e a Distribuidora Magazzino têm capacidade para absorver as novas produções e prestar serviço para todos os restaurantes da nova companhia, que contará com cerca de 1,1 mil colaboradores.

Além dos pontos físicos, a empresa disse que gerenciará 406 pontos de vendas de marcas digitais - 156 já pertencentes do grupo e outras 250 adquiridas com a fusão – com presença apenas no delivery por meio de plataformas digitais de entregas própria e terceirizadas. Com a aquisição serão incorporadas também as marcas Mori Mori, Owan, Gokei, Hoa Poke, Kohala Poke e Bowls, Kohala Açai, Kane Poke e Bowl, Kapua Saladas e Wraps e Kapua Açai.