Oportunidades são para jovem aprendiz, estágio, cargos efetivos e vagas temporárias em todo o estadoReprodução

Publicado 01/11/2021 15:42

Rio - A semana começa, nesta segunda-feira, 1º, com mais de 5,2 mil vagas para os moradores do estado do Rio que estão em busca de uma chance no mercado de trabalho. Há posições temporárias, para o famoso "extra Natal", estágio, jovem aprendiz e cargos efetivos. As áreas são diversas e abrem espaço para pessoas com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Confira abaixo as oportunidades selecionadas pelo O DIA:



CIEE



O CIEE-Rio está com 2.470 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: www.ciee.org.br Ao todo, as vagas contemplam 12 municípios do estado. Há oportunidades para diversas áreas como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Saúde, Relações Internacionais, Turismo e outras.Para realizar o cadastro, o interessado deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do e-mail [email protected]

Prefeitura do Rio



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o email: A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), conta com 725 vagas de emprego para o município.Para a função de vendedor, estão abertas 300 vagas temporárias nas regiões Norte, Sul, Oeste e Baixada Fluminense; para se candidatar é necessário ensino médio completo. Há também 30 vagas para jovem aprendiz para empresas localizadas na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Zona Sul.Para os trabalhadores com deficiência foram captadas 17 vagas para estágio na área administrativa. É exigido nível médio incompleto. Há também oportunidades para esses profissionais nas funções de serviços gerais, repositor, empacotador e balconista de padaria. O nível de escolaridade é o fundamental incompleto e a região de atuação são os bairros Praça Seca, Pilares, além do município de Nova Iguaçu.Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102)Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o email: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Comunidade Católica Gerando Vidas



Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 334 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Estudantes interessados podem se cadastrar no site e realizar candidatura para vagas compatíveis acessando o site www.mudes.org.br . Os processos seletivos são realizados de maneira remota, via internet e telefone e, em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Comunicação Social, Engenharia, Administração e Ciência da Informação. Também há oportunidades em outros cursos como Arquivologia, Biologia, Computação, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Hotelaria, Letras, Moda, Turismo e outros.Para o Ensino Médio, são 18 vagas de estágio no total e também 5 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além disso, há 46 oportunidades para cursos técnicos em áreas como Mecânica, Administração, Eletrônica e outras.

Gás Natural Açu



A Gás Natural Açu (GNA), empresa de geração de energia a gás natural, também está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Há vagas para trabalhar no escritório do Rio de Janeiro e no do Porto do Açu, em São João da Barra, onde a empresa inaugurou, recentemente, a segunda maior usina térmica a gás natural do país. As inscrições vão até o dia 21 de novembro e podem ser realizadas no site www.vagas.com/gna As vagas são para as áreas de Comunicação, Jurídico, Sustentabilidade, Desenvolvimento de Negócios, Regulatório, Implantação e Operação. Não existe restrição de curso. Para se candidatar, é necessário ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 a dezembro de 2023, além de disponibilidade para trabalhar por 30 horas semanais, com flexibilidade de horário. O início do Programa de Estágio é em janeiro de 2022 e terá duração de, até, 24 meses. O modelo de trabalho será híbrido, porém, atualmente, por conta do cenário da pandemia, a empresa segue em regime de home office.Os aprovados terão direito a bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, transporte, vale refeição, cesta de Natal, Gympass, Programa de Apoio Pessoal e auxílio para o trabalho virtual. O processo seletivo será 100% virtual e dividido entre teste online, vídeo entrevista, entrevista individual com gestor e devolutivas.

Senac



O Senac RJ oferece seis vagas de emprego para as funções de Assistente de Manutenção (Pedreiro), Supervisor Comercial, Secretário Educacional e Assistente de Vendas PCD. As oportunidades são para as unidades operativas da instituição na capital do Rio e nos municípios de Resende e Petrópolis. Assistentes de manutenção precisam ter disponibilidade para viagens ao interior do estado.Os interessados devem se candidatar até esta terça-feira, 2, exclusivamente pelo site www.vagas.com.br ou pelo canal Trabalhe Conosco, no site do Senac RJ www.rj.senac.br/trabalhe-conosco O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação de conhecimentos básicos, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica gerencial. Os candidatos deverão comprovar experiência nas áreas pretendidas.

Ocyan



Luandre

A Luandre está com 390 oportunidades de emprego para funções como vendedor de peças automotivas, auxiliar de serviços gerais, promotor de vendas, operador de caixa, enfermeiro, entre outras. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.