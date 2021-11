Etanol chega a R$ 7,39 e registra alta em 20 estados e no DF, aponta ANP - Fernando Miragaya

Etanol chega a R$ 7,39 e registra alta em 20 estados e no DF, aponta ANPFernando Miragaya

Publicado 04/11/2021 14:08 | Atualizado 04/11/2021 14:10

Rio - Entre 24 e 30 de outubro, o preço do etanol registrou alta em 20 estados e no Distrito Federal (DF). Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a alta foi de 3,92% na semana em relação à anterior, de R$ 4,875 para R$ 5,066 o litro.



Após tímida recuperação, a cana-de-açúcar caminha para o período de entressafra, o que deve encarecer ainda mais o biocombustível. Além disso, a produção do hidratado recuou 17%, informa o Estadão Broadcast.

Em São Paulo, por exemplo, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 4,876 o litro, alta de 4,01% ante a semana anterior. O preço máximo, de R$ 7,399 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 6,464.

Nesse período, a gasolina mostrou-se mais competitiva que o etanol em todos os estados da federação.