Comissão Especial de Licitação da Agência faz à abertura, análise e julgamento das propostas de preço das 15 empresas cadastradas do leilão do espectro (banda) 5G, na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em BrasíliaJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 05/11/2021 12:12

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu nesta sexta-feira o leilão do 5G, nova geração de internet móvel, segundo dia do leilão. Nesta segunda etapa, houve a licitação dos lotes da faixa de frequência 26 gigahertz (GHz).

A TIM arrematou o lote J26, na faixa de 26 GHz, para atender os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto alguns municípios mineiros, com uma proposta de R$ 6 milhões e ágio de 18,42%, nesta sexta-feira, 5, segundo dia do leilão de 5G ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além disso, a empresa também arrematou o lote J33, na faixa de 26 GHz, para atender o Estado de São Paulo, com exceção de alguns municípios paulistas, com uma proposta de R$ 6 milhões. Já os lotes J34 a J36 foram declarados vazios.



Nesta faixa, as empresas devem atender com 5G redes empresariais em setores como da Indústria, Mineração, Logística e Agronegócio.



Já os lotes J27 a J30, para atender os mesmos Estados (RJ, ES e MG), foram declarados vazios, por não receberem proposta de preço. Antes, a TIM já havia arrematado o lote J20, na faixa de 26 GHz, para atender a Região Sul com uma proposta de R$ 4 milhões e ágio de 6,12%.



Já os lotes J21 a J24, também para a Região Sul, foram declarados vazios, por não receberem propostas de preço.

Em São Paulo, os municípios paulistas que ficam de fora do lote J33 são: Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodósqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra.

A Claro levou dois lotes por R$ 52,825 milhões, cada um, com direito de exploração por 20 anos. A Telefônica, dona da operadora Vivo, arrematou três lotes nacionais, também com direito de atuação de 20 anos. Os lances foram de R$ 52,824 milhões.

A empresa que arremata o lote tem como compromisso a implementação de projetos de conectividade nas escolas. É uma contrapartida pelo direito que elas terão de explorar a nova geração de internet móvel.

A frequência de 26GHz é a faixa com maior capacidade de transmissão de dados, com menor tempo de resposta.

*Com informações do Estadão Conteúdo