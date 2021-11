Evento acontecerá no Auditório da Sede do Senac RJ, no Flamengo, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 05/11/2021 16:24 | Atualizado 05/11/2021 16:29

Rio - O Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) e o Sebrae Rio vão realizar, na próxima terça-feira, às 18h, o evento híbrido e gratuito Rio de Mãos Dadas Inovação, que capacitará micro, pequenos e médios empresários. Os participantes também conhecerão o edital do Programa Inovação Rio 2021, da Faperj e AgeRio, que selecionará e financiará projetos com até R$ 3 milhões. Os empresários terão, ainda, uma consultoria preliminar sobre como identificar oportunidades de inovação, desenvolver projetos e submetê-los ao edital.

No evento, Mauricio Guedes e Sergio Yates, da Diretoria de Tecnologia e Inovação da Faperj, abordarão os detalhes do edital. O encontro também contará com a palestra da professora Lygia Magacho, especialista em Redes Abertas de Inovação e desenvolvimento de negócios baseados em Tecnologias Emergentes e Modelos de Negócios Inovadores, que apresentará os conceitos e exemplos de iniciativas inovadoras para inspirar aqueles que buscam transformar e melhorar seus negócios, seja na melhoria de produtos e serviços, processos, organizacional ou ações de marketing.

No formato híbrido, o Rio de Mãos Dadas Inovação acontecerá presencialmente no Auditório da Sede do Senac RJ, no Flamengo, na Zona Sul do Rio, com transmissão on-line no canal do Senac RJ no YouTube. As inscrições gratuitas podem ser feitas em: https://bit.ly/RDMDinovacao.