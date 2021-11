Rede Supermarket está com 160 vagas de emprego abertas para trabalho na filial de Copacabana - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 03/11/2021 14:17

Rio - A rede Supermarket está com 160 vagas de emprego abertas para trabalho na filial de Copacabana, na Zona Sul do Rio, que será inaugurada ainda neste ano. Com obras já quase finalizadas, a unidade ocupará a Rua Barata Ribeiro, 502. Os interessados devem enviar seu currículo para [email protected]

Entre alguns dos postos estão: operador de caixa, fiscal de caixa, gerente, subgerente, auxiliar administrativo, líder de prevenção e perdas, açougueiro, repositor de mercadorias, cozinheira, padeiro, confeiteiro, encarregado de hortifruti, deposista, fiscal de prevenção e perdas, operador de delivery, locutor, entre outros.

Segundo a rede, o nível de escolaridade exigido varia de acordo com o cargo. Pode ser desde Ensino Fundamental completo com experiência na área a que se candidatou, como Ensino Médio completo ou incompleto, sem experiência na área. "O Supermarket oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado", informou.