Sede do MPF do Rio fica no Centro da cidade

O estágio será realizado de acordo com as atividades correlatas da área de formação, onde o candidato deverá preencher a declaração de opção da área escolhida, podendo optar por Direito Penal e Direito Público. Os estagiários, que terão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, irão receber bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil e auxílio transporte de R$ 7 por dia. Além disso, vão ter seguro contra acidentes pessoais e receberão o termo de realização do estágio ao final do contrato, conforme informou o ministério. Rio - O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para o concurso de estagiários de Direito em pós-graduação. Os interessados deverão realizar a pré-inscrição no site da Procuradoria da República do Rio de Janeiro até as 17h do próximo dia 11. Para confirmar as inscrições, os candidatos interessados deverão enviar para o e-mail [email protected] , até as 17h de 12 de novembro, os documentos informados no edital.O estágio será realizado de acordo com as atividades correlatas da área de formação, onde o candidato deverá preencher a declaração de opção da área escolhida, podendo optar por Direito Penal e Direito Público. Os estagiários, que terão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, irão receber bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil e auxílio transporte de R$ 7 por dia. Além disso, vão ter seguro contra acidentes pessoais e receberão o termo de realização do estágio ao final do contrato, conforme informou o ministério.

Segundo o órgão, os pré-requisitos para inscrição no processo seletivo são: estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF e em curso com carga horária mínima de 360 horas. A comprovação desse requisito deverá ser feita a partir de documentação emitida pela instituição de ensino, no ato da inscrição, onde deverá constar o período em que o estudante está matriculado.



