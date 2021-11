Senac RJ oferece 60 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) - Divulgação

Publicado 03/11/2021 17:38

Rio - O Senac RJ informou que está recebendo inscrições para preencher 60 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). A ação é mais uma iniciativa movimento Rio de Mãos Dadas, liderado na capital do Rio pelo SindRio. Serão oferecidas duas oportunidades de habilitação, ministradas na modalidade de ensino remoto, em tempo real, pelas unidades Copacabana e Botafogo: Planejamento Financeiro para o Comércio e Controle de Custos Fixos e Variáveis. As turmas iniciam nos dias 22 e 29 de novembro, respectivamente, e os interessados devem se candidatar pelo link https://psg.rj.senac.br/.

Em Controle de Custos Fixos e Variáveis, segundo a instituição, o aluno aprende sobre previsão de gastos e receitas, ferramentas para controle de custos, redução de custos, apropriação de custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, critérios de rateio de custos, ponto de equilíbrio e métodos de custeio.

Já no curso de Planejamento Financeiro para o Comércio são ensinados análise do mercado interno e externo, projeção de fluxo de caixa, estratégias de comercialização, orçamento, indicadores de desempenho e indicadores de viabilidade como ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento.

Para ambos os cursos será preciso possuir acesso a um computador com sistema operacional, navegador padrão, acesso à internet e com pacote Office instalado. As aulas serão realizadas em dias e horários fixos, em tempo real.

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) fornece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.