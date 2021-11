Em 2019, os financiamentos imobiliários feitos com recursos do SBPE somaram R$ 78,7 bilhões - Freepik

Em 2019, os financiamentos imobiliários feitos com recursos do SBPE somaram R$ 78,7 bilhõesFreepik

Publicado 10/11/2021 17:51 | Atualizado 10/11/2021 23:17

Em época de crise econômica, causada pelos reflexos da pandemia do coronavírus, as famílias fazem e refazem as contas para caber no orçamento familiar cada vez mais apertado. Muitos deles tentam até adiar o pagamento de dívidas por não conseguir pagar. Nesse cenário, quem fez financiamento imobiliário arca com altos custos mensalmente. Para amenizar nas parcelas, o Itaú Unibanco lançou o "Pula Parcela", opção que permite aos clientes pularem até duas parcelas consecutivas de seus financiamentos imobiliários a cada 12 meses. Porém, não é a única instituição financeira que oferece meios para ajudar os clientes nesse período.

No caso do Itaú, a adesão ao Pula Parcela poderá ser feita exclusivamente de forma 100% digital, direto do aplicativo do banco. Processo 100% digital, inclusive com a simulação indicativa das parcelas. Os valores referentes às parcelas mensais adiadas, incluindo os juros e encargos contratuais, serão diluídos proporcionalmente no restante do contrato. Como normalmente o financiamento imobiliário é uma operação de longo prazo, o valor a ser diluído traz pouca alteração nas parcelas futuras.



"Nosso propósito principal é auxiliar a realização de sonhos dos nossos clientes, com proximidade e apoio durante toda a jornada de um financiamento imobiliário, para cada momento de suas vidas. Ouvindo os clientes, percebemos que a inovação do Pula Parcela auxiliará muito na organização financeira, permitindo mais autonomia e flexibilidade para o seu dia a dia", afirma Thales Ferreira Silva, diretor de negócios imobiliários e consórcio do Itaú Unibanco.

O serviço Pula Parcela estará disponível para os clientes que já possuem operações de crédito imobiliário em dia com o Itaú e para novos contratos.



Além disso, a simulação de crédito imobiliário do Itaú está disponível de forma digital, com aprovação de crédito em cerca de 1h e acompanhamento de um Consultor especializado durante todo o processo, com possibilidade de atendimento por WhatsApp ou telefone. A situação de cada fase da contratação da operação também pode ser obtida por meio do aplicativo Itaú.

O Bradesco afirmou que já disponibiliza este serviço desde o ano passado, quando teve início a pandemia. O cliente pode solicitar duas ou quatros parcelas para serem postergadas por ano, lembrando que depois dessa carência o valor da parcela será maior e o prazo final do contrato permanece o mesmo.

O Banco do Brasil informou que também oferece a condição do "pula", que o cliente pode escolher um mês por ano sem cobrança da parcela, que é diluída ao longo do cronograma da operação. O banco também disponibiliza condições como financiamento de até 80% para imóveis residenciais e comerciais, valor mínimo de financiamento de R$ 20 mil e valor máximo de R$ 5 milhões, até 180 dias para o pagamento da primeira parcela de capital, prazo de até 360 meses, sendo que quanto menor o prazo do financiamento, menor a taxa de juros, e taxas a partir de 7,58% ao ano +TR, que variam conforme perfil do cliente, prazo do financiamento e relacionamento com o BB.

Além disso, os clientes que contratarem o financiamento imobiliário até 31 de dezembro receberá cupons da sorte para concorrer até R$ 100 mil na promoção Crédito Premiado BB (a cada R$ 5 mil em crédito, o cliente recebe um número da sorte).

O Santander explicou que o financiamento imobiliário residencial está com a taxa de juros a partir de 8,99% ao ano + TR, além de as operações possuírem ainda custos de taxas administrativas e seguros obrigatórios.

O valor mínimo de financiamento do imóvel em operações dentro do âmbito SFH é a partir de R$ 90 mil a R$ 1,5 milhão, com condições de financiamento de até 80% para os imóveis. O prazo máximo de financiamento é de até 420 meses. Além disso, a instituição informou que a renda bruta para o comprometimento é de até 35% (pode variar de acordo com a análise de crédito).

Em nota, a Caixa informou que, desde 2012, oferece a seus clientes a possibilidade de pausa de uma parcela do financiamento habitacional a cada 12 meses, incorporando-a ao saldo devedor para aqueles adimplentes.



"Além disso, em razão da pandemia, desde 2020 disponibiliza opções de negociação para que as famílias possam ter a possibilidade de se reorganizarem financeiramente em caso de dificuldades para pagar as prestações do contrato de financiamento habitacional. As condições podem ser consultadas no endereço e buscadas também pelo App Habitação CAIXA ou 0800-104-0104 / 4004-0104", diz a nota.