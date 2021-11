Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail - Divulgação

Publicado 10/11/2021 15:34

Em preparação para a abertura de sua nova unidade na Barra da Tijuca, o Assaí Atacadista está com vagas de emprego abertas e imediatas exclusivamente para pessoas com deficiência. As oportunidades, criadas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes funções operacionais, tais como Operador de Caixa, Repositor e Empacotador. No total, há dez oportunidades disponíveis exclusivamente a pessoas com deficiência.



Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaibarradatijuca.gupy.io até o dia 30 deste mês. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.



Para a abertura de suas novas unidades em São Gonçalo, a rede também está com vagas de emprego abertas e imediatas exclusivamente para pessoas com deficiência. As oportunidades, criadas para compor o time das novas lojas que serão inauguradas na rua São Jorge, nº 95, no bairro Porto Velho e na Avenida Fued Moises, nº 114, no bairro Tribobó, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes funções operacionais, tais como Empacotador, Operador de Caixa e Repositor. No total, há 24 oportunidades disponíveis exclusivamente a pessoas com deficiência.



Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaisaogoncalo.gupy.io/ até o dia 30 deste mês. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.



Para a companhia, a valorização de pessoas com deficiência é um dos principais pilares do Programa de Diversidade do Assaí e a empresa conta com uma série de iniciativas que visam fomentar a pluralidade e a inclusão entre os seus funcionários, tais como um treinamento de carreira personalizado para estes profissionais; acessibilidade nas unidades e uso de legenda e/ou tradutor de Libras em todos os vídeos e materiais internos.