Estudo revela que 49,5% dos candidatos estão em busca de uma oportunidade ainda em 2021Reprodução

Publicado 10/11/2021 14:46 | Atualizado 10/11/2021 14:52

Rio - Com mais de 50% da população vacinada no país, os profissionais estão otimistas com a recolocação no mercado de trabalho. De acordo com um levantamento do Empregos.com.br, um dos maiores portais de vagas no Brasil, 86,7% dos candidatos acreditam que será mais fácil conseguir um novo emprego graças ao avanço da vacinação contra a covid-19. A pesquisa mostrou ainda que durante o período de pandemia, 71,4% dos profissionais mudaram sua área de atuação.

O desemprego afeta 13,7 milhões de brasileiros , segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante disso, os dados do Empregos.com.br, revelam que 49,5% dos candidatos estão em busca de uma oportunidade ainda em 2021 e cerca de 17% estão desempregados há mais de um ano. Apesar desse cenário, o diretor de marketing do Empregos.com.br, Leonardo Casartelli, avalia que o aquecimento do comércio impulsionado pelas festas de fim de ano e datas comerciais é um bom momento para quem deseja terminar o ano empregado.

"Embora muitos brasileiros tenham enfrentado desligamentos nos últimos meses, a demanda por profissionais é positiva no último trimestre do ano. Com esse aumento, observamos que os candidatos ficam otimistas e voltam a procurar por recolocação. Além disso, temos o cenário de retomada do comércio e aproximação de datas festivas, o que também gera novas oportunidades", afirma.

Como reflexo dessa confiança, cerca de 79,9% pretendem se candidatar para vagas temporárias de fim de ano, apontou a pesquisa. O levantamento revelou também que 46,6% dos candidatos estão flexíveis a qualquer regime de trabalho, enquanto 45% têm preferência por vagas presenciais e 6,5% buscam por oportunidades no modelo híbrido.

Diante das oportunidades, Leonardo Casartelli lembra que as vagas temporárias aproximam o candidato do mercado formal. "Esse ano, em especial, nós estamos vendo muitas empresas que fizeram cortes no seu quadro de funcionários durante a pandemia, contratando pessoas para essas posições temporárias. A expectativa é que essas pessoas tenham mais chances de serem efetivadas após o período de final de ano, uma vez que essas empresas já estão com o quadro reduzido", finaliza.