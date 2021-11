Até março de 2023 a parceria também irá capacitar todos os consultores do Sebrae - Divulgação

Até março de 2023 a parceria também irá capacitar todos os consultores do Sebrae Divulgação

Publicado 10/11/2021 11:56 | Atualizado 10/11/2021 11:58

A Americanas Marketplace e o Sebrae Nacional firmaram uma parceria para promover a inserção e capacitação dos pequenos negócios no ambiente digital de todo o país. Em 16 meses de parceria, até março de 2023, a meta é capacitar 90 mil empreendedores e 100% dos consultores do Sebrae, com conteúdos e trilhas de capacitação voltadas para a venda online.

A ação tem como objetivo desenvolver ações no âmbito de criação de conteúdo, disseminação de informação, disponibilização de soluções educacionais e mentorias sobre gestão e operação de vendas online, com destaque ao canal marketplace, visando auxiliar na melhoria da presença digital e alcance de mercado pelos pequenos negócios.

Para ter acesso aos conteúdos gratuitos, basta acessar o site www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/parceriaamericanas

Desenvolvimento de pequenos negócios

Em outubro, a Americanas Marketplace também anunciou uma parceria com o Facebook, pelo programa de desenvolvimento de micro e pequenas empresas nas ferramentas de marketing digital de suas plataformas, o Impulsione com o Facebook. O curso gratuito oferece conteúdo sobre soluções para impulsionar as vendas de pequenas e médias empresas no ambiente online.

Desde o início da pandemia, a área de capacitação da Americanas Marketplace treinou mais de 17 mil lojistas. Atualmente, são oferecidos mais de 200 conteúdos gratuitos para capacitação dos vendedores, que englobam temas como vendas, atendimento ao cliente, tecnologia e operação, logística e empreendedorismo em formatos de videoaulas, áudio treinamentos e webinars ao vivo.