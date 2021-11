A ação presencial de recrutamento e seleção acontecerá em restaurantes da marca nos dias 9 e 10 de novembro - Reprodução de internet

Publicado 08/11/2021 11:50

A BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no País, está com mais de 1,8 mil vagas de emprego abertas para as marcas Burger King e Popeyes em todo o Brasil. As candidaturas serão feitas de forma presencial, em uma ação de dois dias organizada pela companhia, ou via WhatsApp.

Estão disponíveis posições para o time de liderança dos restaurantes - Coordenador de turno e Gerente de Restaurante com exigência de nível superior cursando ou completo; Atendimento, que estejam cursando ou tenham terminado o ensino médio, além de Técnico em manutenção, com formação em curso técnico de Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação Industrial. O processo seletivo também está aberto para pessoas com deficiência.



A ação presencial de recrutamento e seleção acontecerá em restaurantes da marca nos dias 9 e 10 de novembro. Os interessados deverão se dirigir até a unidade mais próxima de sua casa, das 10h às 18h, para, no mesmo dia, realizar uma entrevista com o responsável pela vaga. Os candidatos aprovados terão o processo admissional iniciado e, por isso, é importante garantir que a documentação pessoal esteja em dia.

Aos que não puderem comparecer, ainda é possível se cadastrar via bot de seleção, no WhatsApp, por meio do número (11) 9 4317-6360.

"Nos últimos anos, temos inovado com formatos cada vez mais práticos no processo de seleção dos nossos colaboradores. Desta vez, iremos apostar em uma ação presencial, de dois dias, com todas as medidas de segurança sendo seguidas rigorosamente, que prometem também agilizar as contratações. Procuramos por talentos com fome de desafio e que querem devorar o futuro, em um ambiente onde todos são bem-vindos.", conta Marcia Baena, Vice-Presidente de Gente & Gestão da BK Brasil.