Estado do Rio tem chances para quem quer voltar a assinar a carteiraDivulgação

Publicado 08/11/2021 14:31 | Atualizado 08/11/2021 18:41

Rio - Aqueles que ainda fazem parte do contingente de 13,7 milhões de desempregados no país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), podem encontrar uma chance de se recolocar no mercado de trabalho este ano. Nesta semana, cerca de 6.125 vagas de emprego estão abertas em todo o estado do Rio. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e áreas diferentes. Confira:

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta semana mais 851 vagas de emprego. Tem oportunidades para todos os níveis de escolaridade e em diversas áreas de atuação, com destaque para os segmentos de comércio e serviços que buscam profissionais para ocuparem as vagas temporárias.

O destaque são as 100 vagas destinadas exclusivamente para trabalhadores com deficiência. Para concorrer é necessário ter nível médio completo e disponibilidade para trabalhar em Jacarepaguá e no município de Duque de Caxias. Também há 17 vagas para estágio na função de auxiliar administrativo, e exige nível médio incompleto.





Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o email: Os interessados em concorrer às vagas captadas pela SMTE devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102)Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o email: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Setrab



A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 1.046 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e os salários podem chegar a R$ 6.600. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Comunidade Católica Gerando Vidas

Já a Comunidade Católica Gerando Vidas encaminha para 532 vagas de extra natal de contratação imediata, sendo 420 para atuar como auxiliar de loja, sem necessidade de experiência e 112 para o cargo de vendedor. Para participar da seleção, que acontecerá nesta terça-feira, 9, é necessário realizar a inscrição pelo site http://portalemprego.com.br/

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 600 vagas para os cargos de auxiliar de operações, auxiliar de logística, ajudante de encanador, agente de fiscalização, soldador, fiscal de obras, operador de caixa, promotor de vendas e outros, com remuneração de até R$ 4,5 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Gi Group





"Para a vaga, é necessário ter o ensino médio completo, experiência com atendimento ao público (preferencialmente em lojas com perfil consultivo) e é essencial ter disponibilidade para passar 30 dias em treinamento em São Paulo. Além disso, é importante que os candidatos tenham espírito de liderança e paixão por comer e cozinhar", informou o grupo.



A empresa oferece salário compatível com a função, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Gympass e parcerias com instituições de ensino. O prazo para inscrição no processo seletivo é até o dia 30 de dezembro. Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo link A empresa do segmento de alimentos, Swift, está em busca de 57 profissionais para integrarem o time em diversas lojas em inauguração no Rio de Janeiro nas Zonas Norte, Oeste e Sul e Niterói. O Gi Group, um dos líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho, é responsável pela seleção e recrutamento dos interessados."Para a vaga, é necessário ter o ensino médio completo, experiência com atendimento ao público (preferencialmente em lojas com perfil consultivo) e é essencial ter disponibilidade para passar 30 dias em treinamento em São Paulo. Além disso, é importante que os candidatos tenham espírito de liderança e paixão por comer e cozinhar", informou o grupo.A empresa oferece salário compatível com a função, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Gympass e parcerias com instituições de ensino. O prazo para inscrição no processo seletivo é até o dia 30 de dezembro. Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo link https://br.gigroup.com/

Vagas de estágio

CIEE







Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 2.544 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.

Fundação Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Comunicação Social (52), Administração (27), Engenharia (33) e Ciências Contábeis (10). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito, Design, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de Informação e muito mais.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 5 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 48 vagas. As principais são em técnico em Mecânica (7), Técnico em Mecatrônica (7), Administração (6) e Tecnologia da Informação (6), mas há vagas também para técnico em Sistema de Internet, técnico em Automação, técnico em Turismo, técnico em Enfermagem, técnico em Segurança do Trabalho entre outras. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 325 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site www.mudes.org.br As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Comunicação Social (52), Administração (27), Engenharia (33) e Ciências Contábeis (10). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito, Design, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de Informação e muito mais.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total e também 5 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 48 vagas. As principais são em técnico em Mecânica (7), Técnico em Mecatrônica (7), Administração (6) e Tecnologia da Informação (6), mas há vagas também para técnico em Sistema de Internet, técnico em Automação, técnico em Turismo, técnico em Enfermagem, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

Burguer King

O Burguer King divulgou, nesta semana, cerca de 170 oportunidades de emprego para o estado do Rio. As vagas são para gerente de restaurante, coordenador de turno, técnico de manutenção e atendente. Para participar desse processo de recrutamento e seleção, a Companhia preparou uma ação presencial em seus restaurantes: nos dias 09 e 10 de novembro, os interessados deverão se direcionar até a unidade mais próxima de sua casa, das 10h às 18h, para no mesmo dia realizar uma entrevista com o responsável pela vaga.

Os candidatos aprovados terão o processo admissional iniciado e por isso, importante garantir de antemão, que a documentação pessoal esteja em dia. Aos que não puderem comparecer, ainda é possível se cadastrar via bot de seleção, no WhatsApp, por meio do número (11) 94317 6360 .