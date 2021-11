Amazon anunciou a abertura de 5,5 mil vagas temporárias no Brasil durante os meses de novembro e dezembro - Reprodução de internet

Amazon anunciou a abertura de 5,5 mil vagas temporárias no Brasil durante os meses de novembro e dezembroReprodução de internet

Publicado 09/11/2021 16:58 | Atualizado 09/11/2021 17:04

Rio - A Amazon anunciou, nesta terça-feira, 9, a abertura de 5,5 mil vagas temporárias no Brasil durante os meses de novembro e dezembro, impulsionadas pelo aumento das vendas online de Black Friday e eventos de final de ano. Cerca de 3,1 mil oportunidades devem ser geradas em São Paulo, 370 em Minas Gerais, 700 no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 200 no Ceará, 370 em Pernambuco e outras 100 no Distrito Federal.

Segundo Fabiano Arroyo, diretor de RH para as Operações da Amazon no Brasil, a empresa tem como objetivo preencher, no mínimo, 50% das vagas da operação com mulheres. "Também firmamos acordo com a Talento Incluir, consultoria que promove a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, com a Gerando Falcões, e com outras organizações sem fins lucrativos que tem nos apoiado na atração e recrutamento das populações que foram historicamente invisibilizadas, como por exemplo jovens em situações de vulnerabilidade social e econômica", explica Fabiano.

O líder de RH considera que os serviços temporários são oportunidades interessantes para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. E acrescenta: "Em um ambiente festivo e descontraído, todos os colaboradores da Amazon e parceiros logísticos participarão de campanhas de incentivos internas e sorteios de brindes, celulares, bicicletas, televisores, eletrônicos e eletrodomésticos".

Ele comentou também sobre as chances de efetivação: "Temos inúmeros associados que começaram nas operações da Amazon e de seus parceiros em vagas temporárias durante a Black Friday e que tiveram efetivações e desenvolvimento profissional. Mas, acima de tudo, o trabalho temporário serve de entrada para milhares que não tem experiência prévia ou que estão saindo do ensino médio e buscam se desenvolver profissionalmente em uma empresa", finaliza o executivo.



Os interessados nas oportunidades podem se cadastrar até o dia 16 deste mês pelo link: http://www.amazon.com.br/trabalheconosco.