Publicado 10/11/2021 11:00

A proximidade das festas de fim de ano traz também oportunidades para os micro e pequenos comerciantes de todo o Brasil se capacitarem. O Assaí Atacadista divulgou os novos cursos gratuitos para o mês de novembro, que acontecem por meio da Academia Assaí Bons Negócios. Segundo a empresa, o objetivo é desenvolver as competências de gestão e compartilhar conhecimentos específicos do setor de alimentação para que os empreendedores aprimorem os seus negócios.

Em parceria com o Sebrae e o programa Parceiros da Ação, os conteúdos disponibilizados podem contribuir para o aperfeiçoamento dos empreendedores. Entre eles, está o workshop “Como preparar o meu negócio para as festas de fim de ano?”, que irá falar sobre como entender as necessidades do cliente e como organizar a logística de vendas e entrega para aproveitar oportunidades desta importante data sazonal.

Outro curso disponível será “Os primeiros passos para a abertura de um negócio e o seu planejamento 2022”, destinado a quem pretende começar a empreender no próximo ano e quer entender como formalizar a sua empresa, além dos direitos e deveres necessários para a administração do empreendimento.





Confira a programação do mês de novembro:





Workshop "Como preparar meu negócio para as festas de fim de ano?"



Em parceria com o programa Parceiros em Ação, o workshop, que vai acontecer no dia 17 de novembro às 19h, tem como foco ajudar os empreendedores a se prepararem e estruturarem seus negócios para as datas comemorativas do final do ano. O encontro falará sobre as necessidades do cliente; como organizar a logística de vendas e entrega, entre outras questões para aumentar as vendas. As vagas são limitadas e o encontro será realizado pela plataforma do Zoom com um grupo de WhatsApp de apoio.



Interessados devem se inscrever pelo site





Curso "Os primeiros passos para a abertura de um negócio e o seu planejamento 2022"

Os cursos são todos gratuitos, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, basta acessar o site Academia Assaí Bons Negócios ( www.academiaassai.com.br/eventos ), selecionar o curso de sua preferência e se inscrever seguindo as orientações que estão no site.





Interessados podem se cadastrar pelo site



Cursos disponíveis durante todo o mês

Entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o curso trará o passo a passo para quem quer abrir um negócio. No curso, serão abordados temas como a formalização, direitos e deveres do empreendedor e como elaborar o planejamento do negócio. As vagas são limitadas e o encontro será realizado no Youtube, com um grupo de WhatsApp de apoio.