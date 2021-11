Para este ano, a estimativa é que o e-commerce registre 34.089 pedidos fraudulentos, sendo 14.834 no dia 25 deste mês e 19.255 no dia 26 - Reprodução internet

Para este ano, a estimativa é que o e-commerce registre 34.089 pedidos fraudulentos, sendo 14.834 no dia 25 deste mês e 19.255 no dia 26Reprodução internet

Publicado 11/11/2021 13:31

Com a expansão do e-commerce e cada vez mais brasileiros comprando pela internet, as tentativas de fraudes no varejo online também vem crescendo ao longo do tempo. De acordo com a ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, essas práticas devem crescer 52% na Black Friday deste ano.

Em quantidade de tentativas, no ano passado, houve 22.467 pedidos fraudulentos, sendo 9.822 no dia 26 de novembro e 12.645 no dia 27 de novembro. Já para este ano, a estimativa é que o e-commerce registre 34.089 pedidos fraudulentos, sendo 14.834 no dia 25 deste mês e 19.255 no dia 26.

“Nosso estudo mostra que as fraudes vão representar de 0,88% dos pedidos no dia 25 e 0,50% no dia 26. Traduzindo os números, as tentativas de golpe serão altas, mas o aumento exponencial de pedidos regulares faz com que os percentuais sejam baixos em relação ao volume total”, afirma Omar Jarouche, Diretor de Marketing e Soluções.

Durante a Black Friday, a ClearSale vai atualizar os dados em relação a fraudes de hora em hora. No portal, que será divulgado em breve, o internauta poderá ver informações sobre pedidos, faturamento, perfil do consumidor e quais os produtos mais vendidos.