O valor pago em supermercados cresceu 15,5% em relação a outubro de 2020, enquanto as transações tiveram um acréscimo de 19%Pixbay

Publicado 12/11/2021 13:36

As compras em supermercados, padarias e docerias lideram os gastos dos consumidores brasileiros no cartão de crédito em 2021. O levantamento foi divulgado pela Credicard nesta sexta-feira, 12, Dia Nacional dos Supermercados, com base em dados de consumo dos cartões da marca.

Em outubro, o valor gasto no setor aumentou 7,5% em relação ao mês anterior, superando pela primeira vez os patamares registrados antes da pandemia.



A representatividade é bastante expressiva – o valor gasto na categoria é 52% maior que o segundo lugar, as lojas de departamentos. E a liderança no consumo acontece não apenas no montante total gasto, mas também no número de transações, que vem aumentando ao longo do ano. Em relação a outubro de 2020, o valor pago em supermercados cresceu 15,5%, enquanto as transações tiveram um acréscimo de 19%.



Apenas em São Paulo, os gastos com supermercado aumentaram 25% em relação a outubro do ano passado – e a diferença não reflete apenas o aumento dos preços: o número de transações também cresceu, sendo 29,5% maior este ano em relação ao mesmo mês de 2020.